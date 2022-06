Ganó la izquierda, ¿también la modernidad?

La modernidad ha sobrevivido. Abarca lo que contribuye al avance de una sociedad. Integra política, conocimiento y arte. Corta con el pasado y mira al porvenir. Es ávida de ciencia, su motto es ‘sapere aude’, atrévete a saber. Los pesimistas lanzaron la posmodernidad aduciendo que se había fracasado en la interpretación de la globalización: barajemos de nuevo para que impere la razón. Sin embargo, lo moderno sigue siendo faro, aspiración de la política transformadora.

Sociedad moderna es aquella que ha vencido los tapujos. Que camina hacia la equidad en los campos étnico, regional, de género, del ingreso, de la transparencia, de los derechos sexuales y reproductivos y defiende la muerte digna. Las sociedades modernas son apegadas a la paz y proclives a la negociación, no a la confrontación. Tienen espacio para crear riqueza pública y privada y decisión para repartir su crecimiento de manera que los débiles vean beneficio para todos.



En arte, lo moderno significa novedades en lo bello y nuevos conceptos de perfección y armonía. En política, la modernidad riñe con el odio y el autoritarismo. Potencia la tolerancia y la privacidad. Busca la paz como conjunto de bienes sociales necesarios para desarrollar sueños individuales y colectivos. Lo moderno rompe con la tradición, cambiándola con gradualidad y decisión, usando los marcos institucionales reformados y sin violencia.



La modernidad significa tener unas Fuerzas Armadas robustas y respetables, con un mando civil capaz de disciplinarlas y defenderlas, dedicadas a su papel de proteger la nación de amenazas externas y de criminales organizados que pululan, multinacionales y locales. Atenta contra la modernidad militar despreciar su mando y a sus miembros, degradar su papel en la sociedad y tratar de politizarlas.



La modernidad implica aliarse con los países pares, y con los más avanzados sin ser sus mascotas. Implica hacer rimar medio ambiente, alimentos, fiscalidad, energía, minería, tecnología, subsidios y mercado.



Putin es el ícono de lo no moderno. Es un macho renacentista que considera triunfo la expansión territorial, y avance la consolidación étnica. Trump sigue en la lista: es capaz de ofender a negros e inmigrantes, a las mujeres de su propia familia y también de montar un golpe contra la democracia más poderosa. Xi mezcla lo moderno en economía con lo medieval en política, también pendiente del territorio como en tiempo feudal y dispuesto a oprimir a Taiwán y Hong Kong si no se doblan ante su puño cerrado. Bolsonaro es la premodernidad imperial portuguesa; y Lula y Amlo son un coctel moderno con trazas obsoletas de centralización estatal y de tolerancia con la corrupción. Boric lucha por mantenerse moderno, pero los mercados le temen y la incertidumbre de una constituyente poco moderna, más bien retrógrada, ha hecho que el capital huya de Chile a borbotones y los inversionistas aplacen sus proyectos; en un año se verán las malas consecuencias en el empleo y en la tasa de cambio, amén de una inflación pertinaz e inseguridad creciente.



El domingo pasado ganó la izquierda por un magro 3 %. Recibió un cheque con endoso restrictivo, no uno en blanco. No tuvo mayoría en el centro desarrollado de Colombia. Ganó en áreas faltas de una atención que les permita acelerar su desarrollo y converger con las más desarrolladas: de indígenas, de afros, fronterizas, inseguras, propicias para aplicar por fin los acuerdos de paz, negociar con el Eln y golpear al narco.



Las decisiones del nuevo presidente dirán qué ganó: el pasado de exclusión, o el porvenir de oportunidades; la venganza de una parte de Colombia sobre otra, o la integración de medio país al desarrollo; el odio juvenil, o el cariño por los jóvenes. Si ganó la izquierda de ayer o la modernidad del futuro. Si venció la paz.



Petro decide si a la mitad de su mandato estaremos en caos o más bien pensando cómo aprovechar el impulso social para ser una nación moderna.



LUIS CARLOS VILLEGAS



