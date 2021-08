Oiga, ¡Contésteme, por favor!

La Constitución de 1991 introdujo importantes herramientas para que los ciudadanos pudieran exigir sus derechos. El derecho de petición y la tutela fueron algunas de ellas, pues revolucionaron la forma de interactuar con las entidades públicas y luego se extendió también a las privadas. Fue, en mi concepto, la forma de acabar con la arrogancia y prepotencia de quienes desde posiciones de poder decidían a quien atender y a quién no.

Como militar, que ya llevaba más de una década de vida profesional en ese momento, en un principio me pareció fuera de contexto incluirlo en la nueva Constitución. En mi razonar, pensaba que todas las entidades funcionaban como lo hacíamos en la Armada Nacional; era una falta grave no contestarle un requerimiento a un particular, en lo externo, o a un subalterno en lo interno. Las ordenanzas navales eran claras: “Ustedes están para servir a la sociedad; los ciudadanos y sus subalternos deben ser atendidos con prontitud dándoles respuesta a sus necesidades”, como en la actualidad, era obvio que a los superiores todo el mundo los atiende con prontitud. De manera que no responder o dilatar una solicitud no cabía en la cultura naval.



Hoy en día, entidades públicas y privadas, en su mayoría, cumplen con el espíritu de la norma, pero otras han aprendido a hacerle trampa, de manera que solo contestan cuando un Juez de la República, vía tutela y después de activar el aparato judicial, les requiere constancia de haberle respondido al solicitante, momento en que salen corriendo a hacerlo: toda una burla al sistema. Falta la sanción para acabar con esa tramposa práctica.



Pero la mala costumbre de no contestar no es exclusiva de entidades públicas o comerciales, sino también de personas naturales, medios de comunicación, administradores de inmuebles, entidades educativas, ministros, alcaldes, senadores, representantes, periodistas, etc., etc. Lo pongo doble porque son muchos y a todos nos ha tocado soportarlo. Pareciera parte de la cultura del colombiano, que cree que desde su posición ventajosa puede desairar a otros y con su silencio simplemente ignorarlo. Tremenda falta de respeto en un país donde las buenas costumbres y la educación han pasado a ser solo historia de cuando en los colegios se estudiaba la urbanidad y nos regían principios y valores.



¿Por qué algunos no contestan?, es la pregunta. Hoy en día que tantos temas se manejan por correo electrónico o por el chat, se encuentra uno con que algunos quitan la opción de confirmación de lectura de mensajes, pareciera que con eso eliminan el primer problema: que el otro sepa que ya lo leyó y así dilatar la respuesta o simplemente no darla. Los mails, las cartas de hoy en día, sencillamente no los responden; luego dirán que nunca lo recibieron. Por fortuna, con entidades oficiales o comercios particulares, los jueces dan validez absoluta a esos correos y sirven de soporte para una acción judicial. Pero ¿por qué no se responde?, puede ir desde la desidia de un empleado mediocre hasta el avivato que elude cualquier responsabilidad y se evita trabajo sencillamente ignorando a quien le requiere. Otros pueden hacerlo por simple arrogancia, prejuicios o estigmatización de grupos específicos. En todos los casos, es un irrespeto no contestar y claramente es la forma de evitarse trabajo, ¿fácil no?, utilizar la posición dominante a su favor.

El Estado y las empresas deben gastar mucho dinero en el pago de celulares para sus funcionarios, y otro tanto en conectividad y acceso a las redes, pretendiendo dar un buen servicio. Sin embargo, ese esfuerzo no se ve representado en la oportuna atención de las solicitudes, quejas y reclamos de los usuarios. Si pagarles el celular es solamente para que atiendan al jefe o superiores con poder sobre ellos, bien podríamos ahorrar esos recursos, que bastante falta hacen en otros frentes, pues con seguridad al jefe, quien sí los puede despedir, le contestan desde su propio teléfono.



En conclusión, la cultura de no responder se está volviendo común y a quien la practica poco o nada le interesan los demás y les parece normal. Igual sucedió con la puntualidad, dejar esperando a otros es común, como si no importaran, y en la medida en que se tiene posición más dominante, peor: su tiempo no vale, el mío sí. Considero que es momento oportuno para corregirlo, así sea con la sanción social exigirle a la gente que responda, que contesten las solicitudes, que no se aprovechen de sus posiciones de poder. Hay que dejarlos mal con sus jefes, si es que a estos les importa, para que entiendan que su actuar incomoda y perjudica. Si me tomo el trabajo de escribirle es porque necesito esa respuesta. “Contésteme que le estoy hablando, escribiendo o chateando; sea educado y cumpla con las normas mínimas de trato humano”, esa debería ser la premisa que se debe imponer y con eso mejorar la convivencia.

Vicealmirante (r) Luis Alberto Ordóñez Rubio, Ph. D.

