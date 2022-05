Y Presidente y Vicepresidenta, en el exterior

En el centro de Colombia llueve a cántaros. Los ríos desbordados inundan poblaciones y arrasan cultivos, mientras los pobladores se encaraman cerro arriba para no ahogarse. Al mismo tiempo, en pueblos y ciudades los habitantes se preparan para votar en unas elecciones que los expertos califican como trascendentales.



(También le puede interesar: Todo el país, pendiente)

En momentos tan delicados como los que estamos viviendo los colombianos y en víspera de unas elecciones bien complicadas, el presidente Iván Duque, en lugar de estar al frente del país atendiendo problemas urgentes, resolvió más bien, como en tantas otras ocasiones, tomar las de Villadiego. Y con su corte de acompañantes cogió camino, pero no hacia el departamento de Nariño, donde la situación está cada vez más complicada. Prefirió viajar a Europa y volver a visitar países que tanto le atraen. Para no quedarse atrás, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez también cogió camino, naturalmente hacia el exterior. Qué delicia.



Entre tanto, Colombia es un hervidero. Las campañas presidenciales inundan la programación en radio y en televisión y llenan plazas en ciudades y pueblos. Aunque Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico, sigue punteando en las encuestas, hace poco salió al ruedo a hacerle competencia el candidato paisa Federico ‘Fico’ Gutiérrez. Y parece sentirse prácticamente elegido, porque ha logrado entusiasmar a un poco de gente que aplaude todos sus discursos, y confía en que el miedo a un gobierno de Petro lo hará triunfar.

En momentos tan delicados como los que estamos viviendo los colombianos y en víspera de unas elecciones bien complicadas, el presidente Iván Duque (...) cogió camino hacia el exterior. FACEBOOK

TWITTER

Respaldado por centenares de seguidores y soportado con un patrocinio publicitario bastante sustancioso, Fico Gutiérrez envía halagadores mensajes a sus entusiastas seguidores. Como siempre pasa, ofrece a todos el oro y el moro, convencido de que él será el sucesor de Iván Duque. Sin embargo, el asunto no es tan sencillo como cree Fico. Millones de colombianos están en otro paseo y no creen en sus propuestas, ni comparten una campaña publicitaria tan elemental. Porque, con el correr de los días, a Gutiérrez se le ha visto el cobre. No es ningún genio y su hoja de vida no muestra muchas realizaciones, y no sobresale por una gran gestión durante su gobierno en la ciudad de Medellín. Pero como es tan bueno para echar discursos, esto le ha servido para inflar una campaña política muy bien financiada y particularmente costosa. Campaña que tiene mucho de cara, pero poco de fondo.



Aparte de Fico y Petro, con sus muy costosas campañas, hay candidatos con propuestas serias y realistas como Sergio Fajardo, quien tiene unos antecedentes profesionales y burocráticos notables que le han permitido ser un destacado profesional y un diligente servidor público, condiciones y cualidades indispensables para ser un gran presidente. Porque para manejar este país tan complicado y con tantos problemas sin resolver se necesita alguien con una trayectoria muy consistente, y con unos antecedentes mucho más positivos y sustanciosos que los que ofrecen tanto Petro como Fico. El primero, haciendo promesas populistas incumplibles y atizando la polarización, y el segundo respaldado por poderosos compatriotas como el expresidente Álvaro Uribe.



Volviendo a la dura realidad, Medellín, la patria chica de Fico Gutiérrez, pasa por una difícil situación. Por causa de un video en el que maniobra la palanca de cambios de su carro, asumida por sus contradictores como un apoyo a la candidatura de Petro, el alcalde Daniel Quintero fue suspendido de su cargo por la procuradora Margarita Cabello y el gobierno nombró como alcalde encargado a Juan Camilo Restrepo, un funcionario no muy bien recibido por los subalternos de Quintero. Entretanto, el alcalde suspendido, apoyado por sus excolaboradores, montó una sonora protesta callejera que las autoridades no pudieron opacar.



En vísperas de unas elecciones tan complicadas, la agitación en el país arrecia, y el porvenir se ve muy nublado. ¿Qué sucederá en las elecciones el 29 de mayo y el 19 de junio? Es lo que todo el mundo se pregunta. Amanecerá y veremos, como dijo el ciego.

LUCY NIETO DE SAMPER

lucynietods@gmail.com

(Lea todas las columnas de Lucy Nieto de Samper en EL TIEMPO, aquí)