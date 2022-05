Todo el país, pendiente

En vísperas de unas polémicas elecciones en las cuales los ciudadanos deberán escoger el nuevo mandatario de los colombianos, cada uno de los candidatos en competencia se esfuerza por aparecer como el más preparado y el más confiable. Y aunque el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, sigue punteando en todas las encuestas, los expertos calman a los más angustiados. Aseguran que, a última hora, cualquier cosa puede pasar. Como están las cosas en este momento, la derrota de Petro, que parecía imposible, se podría dar. Porque en el gallinero apareció ahora un gallo tapado. Se llama Federico Gutiérrez, aunque él prefiere que lo llamen Fico, y se lanzó a dar la batalla con fuerza. Está convencido de que es el indicado y que va a derrotar a Petro. Es el candidato de varios grupos de derecha, incluido el conglomerado uribista, pues muchos ciudadanos aseguran que Fico, el recién llegado, es fiel partidario del expresidente Álvaro Uribe. Y dicen que Uribe lo ha venido apoyando desde un principio, aunque inicialmente en la sombra.



(También le puede interesar: Saltimbanquis)



Por otro lado, es incomprensible e inaceptable la caída en las encuestas de Sergio Fajardo, de lejos el mejor de todos los candidatos. Porque es el más preparado, el más ecuánime y quien mejor conoce este país, pues lo ha recorrido de extremo a extremo, a pie, en bicicleta, a caballo. Conoce todas sus regiones y ha visitado todos sus rincones. Y sabe, a ciencia cierta, qué necesita el país, qué le hace falta. Y claro que él sí sabe en dónde queda el Vichada, terreno desconocido para el millonario Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga, quien hoy está en tercer lugar en las encuestas de los presidenciables.

Sorprende que Fajardo, tan preparado, tan

buen conocedor de Colombia y de sus necesidades, parezca no haber logrado hacerse entender por los ciudadanos, por quienes tanto ha logrado hacer. FACEBOOK

TWITTER

No se entiende la descolgada de Fajardo en las encuestas porque él ha sido quien ha planteado desde un principio las mejores, más sensatas, más responsables y realistas propuestas, es quien tiene el perfil más respetable, como profesor, y experiencia y buenas gestiones como exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia. Además, con tan buenos asesores en su campaña y en su equipo, nadie se explica por qué no han dado en el clavo y por qué no han logrado transmitirle a la gente la importancia que tiene y que ha tenido Fajardo a lo largo y ancho de su respetable trayectoria, tanto educativa como administrativa y, desde luego, política. Y sorprende que Fajardo, tan preparado, tan experimentado y tan buen conocedor de Colombia, de sus haberes y de sus necesidades, parezca no haber logrado hacerse entender por los ciudadanos, por quienes tanto ha logrado hacer, tanto de profesor como varias veces cumpliéndoles a los ciudadanos como funcionario público.



Por encima de sus contendores políticos, Fajardo tiene la ventaja de tener la mejor formación y de haber sido profesor universitario, antes de llegar a la administración pública. Y tiene las habilidades y la empatía para acercarse a la gente. Fajardo no ha hecho campaña desde los balcones, sino a pie, por las calles, conversando con la gente, repartiendo él mismo los volantes con sus propuestas de campaña. Aunque ya estamos a menos de un mes del día de la primera vuelta para escoger al primer mandatario de la nación, tiempo hay para prestarle atención a un candidato como él, pues tiene todas las condiciones y cualidades para poder sacar este país de este desesperanzador enterradero.



Para aclarar mi posición, debo decir que no conozco a Sergio Fajardo. Lo vi de lejos en la clausura de estudios de la Universidad de los Andes, cuando se graduó una de mis nietas hace varios años. Y lo he visto en la televisión, más aún ahora en época de campaña. Admiro su trayectoria profesional y me pareció el colmo que el fiscal Francisco Barbosa le endilgara fallas que nunca cometió, para entorpecer y ponerles trabas a sus aspiraciones políticas.



A estas alturas de la vida, lo que yo espero es que los colombianos elijamos al mejor candidato. Y creo que Fajardo es el más idóneo para disminuir la polarización y comenzar a resolver los enormes problemas que Colombia tiene encima, a pesar de lo que digan las encuestas.

LUCY NIETO DE SAMPER

lucynietods@gmail.com

(Lea todas las columnas de Lucy Nieto de Samper en EL TIEMPO, aquí)