Socializando

Como primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, el exguerrillero del M-19 Gustavo Petro inició su recorrido oficial dando algunos pasos en falso. O sencillamente, dejando con los crespos hechos a muchos de los visitantes que han viajado a la capital con el propósito de saludarlo y felicitarlo. El primer mandatario, además de no dar explicaciones, no tuvo la cortesía de recibirlos. Es decir, dejó plantados a sus visitantes. Tanto la falta de educación, como su falta de cumplimiento, son inaceptables. Y son fallas graves, sobre todo cuando quien las comete es nadie menos que el jefe del Estado.



También ha sido inexplicable y resulta hasta ofensivo que el presidente, sin dar explicaciones, no haya asistido a la Escuela de Cadetes a la ceremonia de reconocimiento de tropas, con el propósito de darle la bienvenida. Fresco como una lechuga, el presidente no se dignó asistir. Tampoco tuvo la cortesía de explicar por qué no llegó. Desde su despacho, su secretaria privada explicó que el señor Presidente se encontraba en una reunión muy importante. Después se supo que no hubo tal reunión. Sencillamente, el primer mandatario, sin dar excusa alguna, dejó metidos a quienes lo habían invitado.



Esa informalidad en el cumplimiento de sus obligaciones y de sus deberes no le queda nada bien al Presidente. Sin haber comenzado a gobernar, les ha quedado muy mal tanto a sus amigos como a sus enemigos. La revista Semana alberga un verdadero ejército de enemigos de Petro, comandado por nadie menos que la senadora María Fernanda Cabal, quien por cuenta propia se ha designado como la voz cantante de la oposición. Y caer en sus redes es peligroso. Porque ella, a la hora de criticar y de combatir lo que no le gusta, es arrolladora.



En medio de este ambiente poco acogedor, el presidente Petro comenzó a desarrollar su propia agenda. Un primer paso fue salir de Bogotá para empezar a visitar las regiones y así ver, con sus propios ojos, la realidad del país que gobernará durante los próximos cuatro años. Por lo visto, Petro no será un jefe de Estado estacionado en Palacio, rodeado de secretarios, sino un mandatario itinerante. Su presidencia será muy movida, y su propósito será moverse por el territorio nacional para conocer mejor lo que hay, y comprobar de primera mano lo mucho que falta para así poder obrar en consecuencia.

Eso sí, esperemos que Petro viaje más por el interior del país y se dedique a oír a la gente, a conocer sus necesidades y a buscar soluciones factibles y realistas, en lugar de viajar de continente en continente, como lo hizo durante cuatro años su ilustre antecesor.



Vamos a ver cómo se desenvuelve, en un país democrático, un presidente que se autoproclama socialista. Vamos a ver si el presidente Petro aplica en la realidad y durante su gobierno todo lo que predicó y prometió para lograr que una mayoría de colombianos lo eligieran como primer mandatario. Vamos a experimentar, en carne propia, las ventajas –o las desventajas– de tener un gobierno que se califica como el verdadero servidor del pueblo colombiano.



Los que más saben de política siempre están asustados. No saben qué le puede suceder al pueblo colombiano en manos de un gobierno de izquierda. Porque son muchos los cambios y muchas las transformaciones prometidas por el nuevo gobernante de la izquierda democrática, pero nadie sabe qué puede efectivamente cumplir y a dónde nos pueden conducir algunos de esos cambios. Por lo pronto, el compás de espera lo da el hecho de que tiene buenos asesores y algunos muy buenos ministros, así que por un tiempo se mantendrá viva la esperanza.



Sabemos que el Presidente es un muy experimentado político, y algo más. Es un hombre muy ambicioso y muy inteligente. No obstante, conserva entre pecho y espalda sus fracasos como ejecutor en su paso por la Alcaldía Mayor. Si bien sus muchas cualidades no brillaron para mejorar la situación de Bogotá, confiemos en que, como presidente, ojalá a la república le vaya mejor de lo que le fue a la capital.

