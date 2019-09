Siempre en peligro

“El parque nacional Tayrona, símbolo de conservación y de lucha en defensa de los parques naturales, es un lugar excepcional por sus valores naturales y paisajísticos. Allí existen lugares sagrados de los indígenas koguis. Desde su creación, el Tayrona ha estado marcado por problema de tenencia de tierras. Existen diversos grupos de interés que solo ven en el Tayrona una fuente potencial de ganancias”, dice el profesor Manuel Rodríguez en su libro Nuestro planeta, nuestro futuro, una biblia en política ambiental.

Lo grave del Tayrona es que dueños de parte del terreno insisten en sacarle provecho económico, a pesar de que legalmente no pueden hacerlo, como quedó establecido desde hace medio siglo. Entonces, el presidente Misael Pastrana aprobó construir en el parque un complejo hotelero. Pero Alegría Fonseca, congresista liberal y pionera en la defensa del medioambiente, puso el grito en el cielo. Lideró en el Congreso un debate contra el proyecto y logró echarlo por tierra. Después reglamentaron la razón de ser del parque. Es decir: conservación de la flora y de la fauna, aprovechamiento de la biodiversidad, no desarrollar actividades industriales, incluidas las hoteleras.



Como si ese reglamento no existiera, unas señoras Dávila, dueñas de un pedazo de parque, insisten en construir un Six Senses, hotel de 7 estrellas. Ese hotel quisieron construirlo durante el gobierno Santos, pero el proyectó se canceló cuando el Presidente supo que parientes suyos estaban metidos en el negocio. Esas señoras Dávila –las que quieren meter entre los palos a la directora de Parques Nacionales, Julia Miranda, porque legalmente ella se opone a que en el Tayrona se construya un hotel– pertenecen a la familia Dávila que dolosamente fragmentó sus tierras para beneficiarse con un subsidio de Agro Ingreso Seguro, equivalente a 26.400 millones de pesos, como dijo entonces la fiscal Viviane Morales. Esa concesión le costó al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias una larga condena.



Según la ley, en el Parque Tayrona no puede haber hoteles. Pero hay 14 cabañas rústicas, llamadas ecohabs. Desde 2005, mediante un contrato, el empresario Jean Claude Bessudo ha manejado esas cabañas. Y las sofisticó, instalándoles aire acondicionado y otras comodidades. En todo caso, durante estos años los visitantes del Tayrona han disfrutado de la naturaleza y de las bellezas del parque, en habitaciones cómodas y muy adecuadas. Y en el Tayrona no ha habido problemas. Ahora, en vista de que el contrato de arrendamiento de Bessudo vence en diciembre de 2019, se alborotó el avispero de propietarios. Lo encabezan las señoras Dávila.



Estas señoras, apoyadas por el senador Álvaro Uribe, pretenden construir en el Tayrona un gran hotel. Y amenazan con multas millonarias a quienes se atraviesan en su camino. Comenzando por la directora de Parques Nacionales, Julia Miranda, quien se opone a la construcción de hoteles en el parque. La Constitución Política, en su artículo 63, dice: “Los bienes de uso público: los parques, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación son inalienables, imprescriptibles e inembargables”.



Además, el 29 de mayo de 2013 fue promulgada la resolución 0531, firmada por el ministro de Medio Ambiente, Juan Gabriel Uribe, y por la directora de Parques Naturales, Julia Miranda, por medio de la cual se adoptan directrices para planificar y ordenar actividades permitidas en los parques nacionales. Esa resolución resume en 15 páginas la legislación sobre parques expedida a partir del decreto 622 de 1977, decreto que prohíbe desarrollar en los parques actividades industriales, incluidas las hoteleras.



¿Para quitarse de encima las peloteras ilegales de los propietarios, no puede el Estado recurrir a la expropiación de bienes particulares, para proteger la integridad y la naturaleza de un bien público tan rico y valioso como el parque Tayrona?



