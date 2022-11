Punto final

Cuando uno está a un paso de colgar la lira, los numerosos episodios de la trayectoria personal se acumulan en la memoria. Es como si viera la película de mi existencia. Paso a paso voy recordando algunas de las innumerables experiencias: las muchas que me han servido para aprender y disfrutar y las que he tenido que padecer. Recordando unos de los pasos que he dado en este planeta durante mi prolongada trayectoria vital, tengo que reconocer el paso del tiempo, y como la lechera, llorar sobre la leche derramada.



El tiempo pasa casi sin darse uno cuenta, y sin haber hecho todo lo que hubiera querido o podido hacer. Algo se hizo, pero tal vez no lo suficiente. Se habría podido hacer mucho más. Pero ahora solo resta hacer un inventario de lo que ha pasado en estos casi 100 años. Esta columna nació en 1963, por decisión de Enrique Santos Castillo, entonces jefe de redacción de este diario, quien me dio vía libre para escribir sobre lo habido y por haber. Así que llevo casi 60 años escribiendo para muy amables lectores y algunos contradictores.

A estas alturas me he puesto a recordar qué pasaba en este país por estos días del siglo pasado. En 1930 el presidente era Enrique Olaya Herrera. Bogotá era una ciudad pequeña, pero con ínfulas de grandeza. Era más organizada, más reducida, pero ya comenzaba a convertirse en una metrópolis. Todavía circulaban los tranvías, unos con vagones rojos llamados ‘nemesias’ en memoria de un gran colombiano, Nemesio Camacho, quien financió muchas obras públicas, como el estadio El Campín, y donó tierras y dinero a Bogotá, ciudad entonces en pleno desarrollo. Unos tranvías circulaban por la carrera séptima y en San Diego bajaban por la calle 26 hasta la carrera 13; luego subían por la calle 72, hasta llegar al “Tout va bien”, famoso por las empanadas que vendía los domingos.

En aquella época, los niños íbamos los domingos a jugar en el parque de la Independencia, un lindo parque cerrado, no partido por una avenida atestada de buses, carros y camiones, como está hoy, donde un grupo de músicos tocaba aires populares y entonaba las canciones de moda que alegraban el ambiente. Los niños gozábamos oyéndolos.

La Bogotá de mi infancia empezaba a dejar de ser un pueblo grande. Entonces, uno se encontraba por las calles del centro con una mujer menudita, siempre vestida de rojo, conocida popularmente como “la loca Margarita”, que se la pasaba gritando “¡Viva el Partido Liberal”. No creo que estuviera completamente loca, tal vez un tantico desequilibrada. A los niños nos gustaba verla deambular por las calles. Y por el andén de la carrera 13, frente a la Clínica de Marly, caminaba una mujer delgadita, enfundada en un abrigo negro, si mal no recuerdo conocida como “la loca Violeta”, recorriendo una y otra vez el mismo trayecto, de aquí para allá, en un interminable ir y venir.

Recordar esas lejanas épocas de mi infancia y juventud me produce una enorme nostalgia. La vida se va acabando y no hay tiempo para hacer más. Hago un recuento de casi un siglo de vida, y veo que es hora de hacer como los boxeadores: colgar los guantes.

Orgullosamente digo que no me arrepiento de mi pasado. Y aunque no hice en esta vida todo lo que tal vez hubiera podido hacer, algo hice. Hoy, cuando ya no me queda mucho camino por recorrer, veo que la vida se me está acabando, que ya no es posible pensar en nuevos proyectos. Llegó la hora de dejar este oficio, no sin antes agradecer a todos los que me permitieron ejercerlo, y a quienes fueron mis generosos lectores.

Agradezco a mis cinco hijos, a mis seis nietos, a mis cinco –próximamente seis– adorados bisnietos, a mi incomparable nuera, todo lo que han hecho por mí a lo largo de esta muy prolongada existencia. Y gracias a todas las maravillosas enfermeras que tanto me han ayudado en esta etapa final. Y en vísperas de tantas y tan alegres celebraciones, ¡feliz Navidad y feliz año nuevo para todas y todos!

