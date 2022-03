Peor imposible

El violento ataque del ejército ruso a la pacífica Ucrania, la destrucción masiva de sus edificios, sus monumentos, sus viviendas, la inmisericorde matazón de una población que aquella medianoche reposaba tranquila fueron nada menos que un asesinato masivo, ordenado por un tirano llamado Vladimir Putin. Para la población ucraniana, que a esas horas reposaba en paz y en calma en sus hogares, fue una verdadera tragedia tener que salir a la carrera dejando atrás su mundo, sus hogares, sus haberes, sus quehaceres, para salvar su vida y la de sus familias. Fue particularmente doloroso tener que dejarlo todo para salir acaso con cuatro cosas entre una maleta a buscar una nueva vida en alguna parte.



Las infamias cometidas por el ejército ruso por la malvada decisión de un tirano que anhela convertirse en zar han sido rechazadas por la mayor parte de los países y condenadas por buena parte de la humanidad. Pero el mal ya está hecho y los horrores no se pueden remediar. La tragedia ucraniana es de largo alcance. La destrucción crece a diario y la sangrienta incursión ha costado muchas vidas y ha dejado en ruinas a pueblos y ciudades.



Mientras allí crecen el dolor, la destrucción y la muerte, su presidente, Volodimir Zelenski, da ejemplo de valor y resistencia. En EE. UU., el presidente Biden ha tomado medidas drásticas en contra del país invasor, y el apoyo mundial a Ucrania se multiplica. Solo queda la esperanza de que esta infame guerra termine pronto. El único remedio es la unión de los países libres contra un agresor tan salvaje.



Entre tanto, en Colombia la situación se complica. Puede decirse que todo está golpeado y el país está patas arriba. Todo funciona tan mal que hasta los expresidentes Uribe y Pastrana, partidarios y defensores del presidente Duque, les proponen a los colombianos NO reconocer los resultados de las últimas elecciones porque el ganador fue su gran enemigo político, quien superó a todos sus contrincantes logrando más de 4,5 millones de votos en la consulta del Pacto Histórico.

En medio de semejante peligro, pues Petro aspira a la presidencia haciendo unas propuestas muy cuestionadas por destacados demócratas, economistas y expertos, el ambiente es de pavor y angustia. Como dice el tango, reina por todas partes una cruel incertidumbre. De remate, la inseguridad campea impune, y el Gobierno no le presta la necesaria atención. Robos hay por todas partes y los matones y bandidos hacen de las suyas en las calles.



Y de La Picota, la cárcel más segura de la ciudad, se fuga un narcotraficante de marca mayor, conocido en el mundo del hampa como ‘Matamba’. Su captura fue una odisea y un triunfo de las autoridades; pero en menos de nada, el bandido “compró” a los guardianes y salió tranquilamente de la cárcel. Y los millones de pesos ofrecidos por la recaptura del peligroso bandido hasta ahora no han surtido ningún efecto.



Y acá se calientan las campañas presidenciales. Fico Gutiérrez está convencido de ser el hombre que necesita Colombia. Se siente capaz de derrotar a Petro, quien, por ahora, es el candidato que puntea en las encuestas. Pero Petro también tiene un registro negativo muy alto, lo que quiere decir que el camino a la presidencia no está tan claro.

Porque hay otro candidato con muchas posibilidades. Me refiero al profesor Sergio Fajardo, quien acaba de anotarse un gran acierto al escoger como segundo de a bordo al exministro Luis Guillermo Murillo, brillante representante de la raza negra, que tanto ha hecho por el desarrollo de Colombia. Un punto a favor de Sergio Fajardo por la selección de tan importante compañero de fórmula.



De manera que la carrera hacia la presidencia seguirá estando como para alquilar balcón. Son muchos los aspirantes, pero pocos tienen las calidades y cualidades necesarias para asumir semejante responsabilidad. Por lo que hemos visto, a través de su trayectoria pública y de su experiencia, yo sigo creyendo que Sergio Fajardo es el presidente de la república que necesitamos los colombianos.

