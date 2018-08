Pelando el cobre

Preocupante, por decir lo menos, el debut del Centro Democrático como partido de gobierno. Sin reparar en gastos, con “mano firme y corazón abierto”, pero con negras intenciones, publicó en los diarios, el 7 de agosto, una página negra llena inexactitudes y mentiras, cuyo propósito era borrar del mapa las obras del gobierno Santos, obras que, regadas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, los colombianos las conocen, las disfrutan y las agradecen.

Para continuar con la campaña devastadora que adelanta el Centro Democrático, el señor Ernesto Macías, presidente del Senado y uribista de tuerca y tornillo, se fajó un discurso que, como dicen ahora, ¡se convirtió en tendencia! Porque no hubo nada que no dijera contra J. M. Santos y su gobierno. Qué cantidad de falsedades, qué cantidad de bajezas. En cambio, qué cantidad de elogios al senador Álvaro Uribe, su jefe máximo y a quien le debe la dicha de haber llegado al Congreso, en donde ahora está pontificando.



A todas estas, las propuestas y los propósitos de Iván Duque, expresados a todas horas y todos los días durante su campaña, pasaron a segundo plano. El día de su posesión como nuevo presidente de la República, el Centro Democrático se pasó por la faja todas esas buenas intenciones.



Con su página negra y el devastador discurso de Macías, el partido de Uribe contradijo todo lo que había ofrecido el candidato Iván Duque y, sin contemplaciones, atropelló las buenas intenciones del nuevo presidente del país. Y mientras Iván Duque decía: “No dejemos que el odio interfiera en el propósito de gobernar, no dejemos que nada nos distraiga del camino de la unión”, el Centro Democrático y Ernesto Macías, su vocero, destilaban odio, ira y deseos de venganza.

Mientras el Centro Democrático arreciaba sus críticas contra el gobierno pasado, el presidente Iván Duque, sin hacer comentario alguno sobre el vergonzoso discurso de Macías ni decir ni mu sobre el desempeño del partido de gobierno, cogió camino por su propósito de atender primero las necesidades de las regiones extramuros.



Comenzó por visitar San Andrés, para reforzar su soberanía y atender sus grandes problemas. Siguió al Catatumbo, azotado por el Eln, para fortalecer la presencia del Gobierno.



En Tumaco prometió arreciar la lucha contra ‘Guacho’ y demás bandidos y contra los cultivos ilícitos, y en Vichada y Guainía ofreció atender los desastres que ha producido la crisis invernal. En Girardot, la tierra de la ministra del Interior, hizo su primer consejo comunitario.



Sin pedirle permiso a nadie, el presidente Iván Duque comienza a gobernar por su cuenta y riesgo. Ajeno a las maquinaciones y las campañas devastadoras del Centro Democrático.



Bien hecho, señor Presidente. Siga así, pues, independiente de las intrigas y las devastadoras campañas del uribismo, el pueblo seguramente lo acompañe. Colombia necesita seguir adelante. Luego del gran paso que dio con el gobierno pasado, tiene que seguir avanzando.

Consulta anticorrupción

Después de aprobar la consulta y de fijar la fecha –26 de agosto– para votarla, el senador Álvaro Uribe decidió más bien apoyar, vía Congreso, una propuesta similar presentada por el Gobierno.



El quid del asunto es que Uribe no podía permitir que las promotoras de la consulta, Claudia López y Angélica Lozano, de Alianza Verde, se salieran con la suya. Entonces, el camino por seguir es salir el 26 de agosto a votar siete veces sí las siete preguntas de la consulta. Al senador Álvaro Uribe debemos dejarlo con los crespos hechos.



LUCY NIETO DE SAMPER

lucynds@gmail.com