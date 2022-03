En el centro del país las lluvias torrenciales están causando enormes desastres. Los ríos desbordados están arruinando los cultivos y destruyendo numerosas viviendas. Los agricultores han perdido sus sembrados de pancoger y sus animales domésticos. Los campesinos, en general, son los colombianos más descuidados, más olvidados. Los poderes centrales no les prestan la más mínima y necesaria atención. Los campesinos no tienen quien les ayude, ni ante quién reclamar por tanta desatención. Porque gobernadores y alcaldes, algunos de ellos muy poco competentes, generalmente carecen de los elementos necesarios para poder atender las urgencias de la población menos favorecida y más olvidada por los poderes centrales. Mientras en el campo la colaboración y la acción del poder oficial brillan por su ausencia, en las ciudades capitales la protección de ciertos servidores públicos es a veces excesiva. Hay mucho funcionario de segunda categoría custodiado por guardaespaldas pagados con dineros públicos.



A la hora de gastar, este gobierno ha sido pródigo. Los frecuentes viajes del presidente Duque al exterior, no siempre indispensables y con frecuencia innecesarios, y siempre en compañía de numerosas comitivas, cuestan una fortuna. Dicen que cada despegue del avión presidencial cuesta casi lo mismo que una modesta vivienda de interés social. Pero esas cuentas no las hace nadie. Y parece que no existe autoridad competente capaz de controlar el derroche de los dineros públicos en viajes internacionales innecesarios.

Pasando al tema de fondo, mañana votamos para elegir congresistas, y muy pronto, en mayo y junio, decidiremos quién sucederá presidente Iván Duque como nuevo presidente de la república. Tras las consultas de mañana, llegarán unos, alrededor de diez aspirantes de todos los partidos, de todos los colores y de todas las tendencias. Y aunque muchos temen que Gustavo Petro será el nuevo primer mandatario, pues sigue punteando en todas las encuestas, es oportuno recordar este refrán: ‘En la puerta del horno se quema el pan’.



Y eso es lo que podría ocurrirle al muy envalentonado Petro. Porque las reacciones en su contra crecen, a medida que se analiza el contenido y la razón de ser de sus audaces pero incumplibles y populistas propuestas. Su capacidad para hablar de manera tan fluida, su facilidad para convencer, que tantas victorias le han dado como congresista y tanto le han servido para conquistar seguidores, no le alcanzarán para convencer a los millones de colombianos que están en contra suya y no creen en lo que promete. Mañana hay que votar por un Congreso que le convenga al país, para sacarlo de la postración y de la confusión que reinan.



Teniendo en cuenta lo que han hecho en su vida profesional quienes aspiran a la presidencia en un país colmado de necesidades y de dificultades, y las diferentes actividades que han desarrollado a lo largo de su vida, sigo creyendo que el mejor candidato para sacar a Colombia adelante es el exalcalde y exgobernador antioqueño, Sergio Fajardo. El reconocido profesor universitario ha hecho una campaña política constructiva, sin insultos y sin ataques, salvo para defenderse de agresiones injustas. Es un candidato que conoce el país. Lo ha recorrido muchas veces y sabe bien cuáles son sus necesidades y sus carencias. Además de hacer una campaña muy constructiva, llena de interesantes propuestas, creo que Fajardo es el presidente que el país necesita para salir adelante.



En el escenario internacional, aterra la difícil situación que padecen los habitantes de Ucrania, país salvajemente invadido por el ejército ruso del dictador Putin. Por lo pronto, la despiadada invasión ha generado el rechazo mundial contra el invasor y graves problemas en los países vecinos y en todo el mundo, que empeorarán con la prolongación de los salvajes ataques. Mientras los ucranianos padecen el horror de la guerra, el mundo civilizado rechaza todo lo que tiene que ver con Putin. Pueda ser que la indignación mundial contra el dictador libre a su país y a la humanidad de semejante criminal.

LUCY NIETO DE SAMPER

lucynietods@gmail.com

(Lea todas las columnas de Lucy Nieto de Samper en EL TIEMPO, aquí)