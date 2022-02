Llegó la hora de escoger

Si creyéramos en las encuestas que publican los medios, Colombia se vería forzada a elegir presidente entre dos extremos. Por un lado está Gustavo Petro, el líder de la izquierda, quien puntea en los diferentes sondeos. Y por el otro, así parezca increíble, sigue con fuerza la candidatura del exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, dueño de una abultada chequera. El novelón de la escogencia de Paola Ochoa como compañera de fórmula y su casi inmediata renuncia quedan como anécdota de una candidatura que no tenía pies ni cabeza. Pero Hernández sigue adelante con su aspiración, que en ciertos sectores parece avanzar viento en popa. Llama la atención que a sus seguidores no les importe que el acaudalado candidato no conozca el país que pretende gobernar. El ambicioso político demostró con creces que no conoce el terreno que pisa, ni le importa. Al menos parece que esta semana aprendió qué es, dónde queda y cuál es la capital de Vichada. ¿Habrá oído hablar de Guainía, Vaupés o Chocó? El excéntrico exfuncionario se equivoca si cree que la plata lo habilita para ocupar el cargo más importante del país.



(También le puede interesar: Líos de faldas y de votos)



La vergonzosa historia de la exrepresentante Aida Merlano, patrocinada por amigos millonarios y poderosos como los Gerlein y los Char, entre otros, acaba de demostrar que la operación para comprarle una curul en el Senado a la bonita barranquillera fue un rotundo fracaso, que ahora tiene enfrentados a la Merlano y sus antiguos patrocinadores.

Es vital investigar, informarse, y escoger candidatos honestos, con más peso específico y formación que popularidad en las redes sociales, para garantizar un congreso digno. FACEBOOK

TWITTER

El dinero no siempre alcanza para comprar posiciones y dignidades. Las encuestas, que a estas alturas son prematuras, pues están pendientes las consultas, muestran el rechazo contra el actual gobierno y los políticos tradicionales, más que un verdadero respaldo a una candidatura cuya chequera no alcanza para borrar las equivocaciones y la falta de preparación para ser presidente de Hernández. Ni hace olvidar sus errores, como lo recordó esta semana en El Espectador la periodista Cecilia Orozco: “El alcalde de Bucaramanga está vinculado a una investigación penal... por sus actos en la adjudicación de un contrato para el manejo de las basuras de la ciudad durante 30 años... Existe el traslado de US$ 170.000, negociados por fuera del sistema bancario... Entre tanto, Rodolfo Hernández se lanza a la presidencia como el abanderado de la anticorrupción”.



Entonces, cuando falta poco para las elecciones presidenciales, llegó la hora de escoger. Hay precandidatos para dar y convidar, y el primer paso, CRUCIAL, se dará el 13 de marzo. ¡Es vital investigar, informarse, y escoger candidatos honestos, con más peso específico y formación que popularidad en las redes sociales, para garantizar un congreso digno! No nos merecemos otro circo como el actual, donde “brillan” los Anatolio, las Jennifer, el poco trabajo y la desidia.



Y para las elecciones presidenciales, a diferencia de quienes buscan abrirse paso dividiendo al país a punta de un engañoso populismo de izquierda o de derecha, necesitamos una Colombia unida en torno a un programa que busque el beneficio común y no saciar ansias personales de poder. Por eso la votación para las consultas (las reales) tiene que ser masiva. Por mi parte, me apunto convencida a Sergio Fajardo en la consulta de la Coalición Centro Esperanza, de lejos la opción más atractiva para sacar al país de la peligrosísima polarización en la que tanto insisten los caudillos de los extremos. A propósito, ¿Uribe será consecuente y leal con Óscar Iván, o terminará ungiendo a Federico Gutiérrez, como todo parece indicar?



Fajardo conoce el país como pocos; ha recorrido el país de extremo a extremo, y su estilo no es el de echar discursos encendidos desde los balcones, sino conectarse y oír a la gente. Y su trayectoria en cargos públicos indica que es alguien en quien se puede confiar. A pesar de la campaña en su contra encabezada por el fiscal Francisco Barbosa y argumentando faltas que no ha podido probar, Fajardo sigue adelante. Hay que apoyarlo para evitar que el país caiga en manos de Petro, brillante parlamentario pero peligroso agitador y pésimo administrador.

LUCY NIETO DE SAMPER

lucynietods@gmail.com

(Lea todas las columnas de Lucy Nieto de Samper en EL TIEMPO, aquí)