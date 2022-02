Líos de faldas y de votos

A nadie le corresponde meterse en la vida privada de los ciudadanos. Pero si los enredos privados interfieren de alguna manera en asuntos públicos, el periodismo tiene el deber de meter baza.



Ese es el caso de la enfurecida excongresista prófuga Aída Merlano, quien ventila a los cuatro vientos tanto sus viejos vínculos sentimentales con poderosos políticos barranquilleros como su rabia contra el hoy precandidato presidencial Álex Char, por tener tan altas aspiraciones. A la condenada excongresista le da un ataque pensar que Char aspire a ser presidente de la República.



Las explosivas declaraciones de la excongresista barranquillera, fugada de Colombia, donde está sentenciada a 11 o más años de prisión por delitos cometidos durante su frustrada campaña para el Senado hace 4 años, han causado un enorme revuelo político y social.



Vale la pena recordar que Aída Merlano se voló de Colombia tras protagonizar una fuga espectacular. Presa en la cárcel El Buen Pastor, programó una cita odontológica; de la cárcel la llevaron al consultorio y huyó con sospechosa facilidad, descolgándose por una ventana. Poco tiempo después reapareció en Caracas, donde está protegida por el régimen de Nicolás Maduro, desde su cinematográfica fuga. Y ahora, Merlano supuestamente ha puesto en manos de la Corte Suprema de Justicia un montón de documentos con el propósito de demostrar delitos como la compra de votos, además de su íntima relación con Álex Char, el poderoso y popular exalcalde de Barranquilla.

La rabia de Merlano parece deberse a que no tolera que su examante aspire a ser primer mandatario. Según ella, él es el culpable de sus recientes y numerosas desventuras. Por eso mismo, la antigua amiga y amorosa amante del exitoso político es ahora su peor enemiga. Lo ha demostrado sacando a flote intimidades de su relación con uno de los más grandes barones electorales de la costa Atlántica, hoy precandidato del Equipo por Colombia.



En este tórrido episodio, que combina la política con el amor, hay mucha tela que cortar. Porque están de por medio tanto una cuestionable calidad humana de los dos protagonistas como sus responsabilidades y sus deberes con la sociedad, con el país y con sus familias. Y los que están de por medio para el interés general son el poder y la política, donde se entrelazan obligaciones y deberes como servidores públicos. Otra cosa son los sentimientos de amor y de odio y los detalles de sus relaciones personales, que les atañen solo a ellos y a sus familias.



Con rencor en su corazón, pero con más intereses políticos que emocionales y con el objetivo de lograr que Char quede mal parado, Merlano decidió revelar secretos íntimos de sus relaciones con el político barranquillero. Por eso ha sacado a la luz pública retratos y mensajes que le enviaba su cariñoso enamorado durante el aparentemente corto período de su intensa relación sentimental. Y como esta historia de amor y desamor se volvió de dominio público, todo el mundo comenta y analiza los efectos de este novelón sobre la imagen del exalcalde que aspira a ser el candidato de la derecha y, si gana su consulta, primer mandatario de los colombianos.



El ataque de Merlano intenta frustrar las aspiraciones del poderoso cacique barranquillero, de manera que las maquinarias costeñas deben estar moviéndose a todo dar para defender y respaldar al popular exalcalde, pues no hay que olvidar que la imagen de Char en la Costa es de 5 aclamado, tras ser calificado durante varios años como el mejor alcalde de la ciudad y del país.



Pero en esta dura contienda queda por ver si Aída Merlano logra su cometido, o si la embarró. Más allá de lo que digan las muchas veces contradictorias encuestas, el 13 de marzo se sabrá. Y ojalá de aquí hasta entonces las campañas giren en torno a ideas y propuestas, y no a líos de faldas o a estrategias –en todas las campañas– para enlodar el nombre de los rivales tanto para las consultas internas como para la primera vuelta de los comicios presidenciales.

LUCY NIETO DE SAMPER

lucynietods@gmail.com

