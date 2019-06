Lejos de todo y cerca de nada

Medio país está paralizado. La lluvia inclemente, que no cesa, ha derribado montañas. Toneladas de rocas se vinieron abajo, taponaron la fundamental vía que une Bogotá con los Llanos Orientales, tumbaron un puente que medía 30 metros y cerraron el paso de toda clase de vehículos, como tractomulas y camiones cargados de alimentos. Tamaño desastre, que mantendrá cerrada la carretera durante tres meses, según dicen los expertos, es gravísimo para quienes habitan y trabajan en esa zona, en las poblaciones aledañas, en Villavicencio y en esa gran región.

El Gobierno ha tomado medidas en relación con subsidios, líneas de crédito y alivios tributarios, pero autoridades del Meta piden declaratoria de emergencia, pues esta dramática situación no es local sino nacional. Porque de los Llanos Orientales llegan camionadas de ganado, de cerdos, de pollos, y toneladas de arroz, de verduras, de petróleo, de aceite, una realidad que no ha desvelado al alto Gobierno. Sin ir más lejos, el presidente Duque y el ministro de Defensa, el canciller y el ministro de Ambiente hace una semana andan de gira por Europa.

Lo único bueno que ocurrió fue la palomita que tuvo la ministra Nancy Patricia Gutiérrez, quien actuó como ministra delegataria FACEBOOK

TWITTER

Por esto, concuerdo con lo que escribió Juan Pablo Calvás: este no era el momento para que el Presidente viajara fuera del país. Recién desempacado de su visita al presidente Mauricio Macri, quien está en campaña, pues en octubre habrá elecciones presidenciales en Argentina, Iván Duque y su comitiva le cayeron en Londres a la primera ministra, Theresa May, quien luego de estruendosa derrota está a un paso de dejar el cargo. Y mientras en Colombia el invierno sigue causando desastres, el mandatario y su comitiva, luego de una visita al príncipe Carlos, hijo de la reina Isabel, viajaron a otros países.



Frente a esta situación, bueno es tener en cuenta lo que dijo hace poco el presidente del Banco de la República, Juan José Echavarría. Según el notable banquero, la economía está estancada. Aunque el oficialismo rechazó esa declaración, lo cierto es que la situación económica del país es complicada. Basta saber que un dólar cuesta hoy más de 3.200 pesos. Y el euro, ni se diga. Un poco más. Eso significa que la gira europea del alto Gobierno le ha costado a Colombia una fortuna.



Yo pensaba que en esta gira presidencial, lo único bueno que ocurrió fue la palomita que tuvo la ministra Nancy Patricia Gutiérrez, quien actuó como ministra delegataria, responsabilidad que en otros viajes presidenciales ejerció el ministro Guillermo Botero. Lo malo es que el lamentable fracaso del proyecto anticorrupción, ocurrido en el Congreso, se lo achacan a la ministra. Luego, mírese por donde se mire, la gira presidencial fue costosa e inoportuna.



* * * *



Paso en falso: ¿Y a Semana qué le pasa? Después del lío que armó Daniel Coronell, lío que se arregló a los pocos días, pues todos se retractaron, la pasada edición de la revista desconcertó a sus lectores. Porque dedicarle carátula y cuatro páginas de texto a una tragedia macabra que afecta a una de las familias más importantes del país no fue una información imparcial. Fue amarillismo.



Semana tendrá que reconocer ese paso en falso. Como escribí en pasada ocasión, estas equivocaciones no pueden anular 30 años de buen periodismo.



lucynietods@gmail.com