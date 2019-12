Impopular pero eficiente

Muchos injustos ataques ha recibido el alcalde mayor, Enrique Peñalosa, a lo largo de sus dos administraciones. Tanto en 1998, elegido por primera vez, como en 2016, no había terminado de posesionarse, cuando enemigos gratuitos comenzaron a atacarlo y a cuadrar su destitución. En las dos ocasiones atentaron con rabia, e injustamente, contra el funcionario, tal vez por no ser de su corriente política. En las dos ocasiones sus enemigos perdieron tiempo y dinero y causaron en la ciudad mucho malestar. Pero no se salieron con la suya.

En su primera alcaldía, fueron 3 años, Peñalosa impulsó la transformación de Bogotá. Hizo avenidas, parques bibliotecas, legalizó barrios, instaló TransMilenio (TM). Con buses organizados en sus propios carriles, puso fin a la guerra del centavo. Los conductores no tenían salario. Vivían de lo que pagaban sus pasajeros. De ahí la batalla para pescarlos. Los buses se cerraban el paso, en operaciones peligrosas que causaron muchos accidentes.



Peñalosa instaló TransMilenio. Con buses encarrilados y conductores asalariados le puso fin a la peligrosa guerra del centavo. TM comenzó a marchar como un relojito. Lucho Garzón, sucesor de Peñalosa, contrató un proyecto para que TM rodara por la 7.ª. Pero Samuel Moreno, con su cuento chimbo del metro, abandonó TM. Petro rebajó la tarifa, pero el servicio siguió decayendo. Vándalos, colados y usuarios enfurecidos han destrozado estaciones, puertas y ventanas de los buses.



Cuando Peñalosa regresa, TM está en su peor momento. Sus gerentes trabajaron para mejorar el servicio y extenderlo. Arreglar los destrozos causados por vándalos ha costado una fortuna y ha demorado la organización de un trasporte que la ciudad necesita. Con nuevos arreglos, nuevos buses, nuevas líneas, TM está mejorando. Además del metro elevado, ya aprobado, TM es un medio de trasporte indispensable en una ciudad que tiene 8 millones de habitantes.

La prioridad de Peñalosa fue hacerles más amable la vida

a los habitantes de

los sectores menos favorecidos. Es un plus que no se lo podrán quitar ni

sus más enconados malquerientes FACEBOOK

TWITTER

La imagen de Peñalosa, que ha estado por el piso, comienza a cambiar. Su empeño en hacer de Bogotá una ciudad mejor para todos se nota, sobre todo en los sectores más abandonados. En donde había descuido, desaseo, hoy hay parques nuevos y recuperados, canchas de fútbol y campos de juego para los niños. Y habrá 7 centros Felicidad. Tendrán piscinas olímpicas, gimnasios, auditorios, bibliotecas. Tunjuelito, Suba y San Cristóbal pronto tendrán el suyo. “Son espacios públicos gratuitos de la mejor calidad, sin nada que envidiarles a los clubes privados”, dice Peñalosa.



En esta administración –que ha contado con excelentes funcionarios, como Andrés Escobar, gerente del metro; Yaneth Mantilla, directora del IDU; Luis G. Morales, secretario de Salud; Consuelo Araújo, gerente de TM– se redujo el número de homicidios: de 17,5 homicidios por cada 100.000 habitantes, en 2016, bajó a 12,6 en 2018. Se redujo la deserción escolar: 9.000 niños regresaron a las escuelas y 16.000 no abandonaron las aulas. El embarazo juvenil bajó de 15.379 casos en 2015 a 10.675 en 2018. En salud, se facilitó pedir citas a través del call center. Y con atención prioritaria ha descongestionado las salas de urgencia.



Además de construir hospitales, escuelas, viviendas, parques, vías, la administración Peñalosa ha recuperado 15 humedales; y después de tumbar árboles viejos que eran un peligro, ha sembrado 480.000 árboles nuevos a lo largo y ancho de la ciudad.

Creo que el punto débil de Peñalosa es la reserva Van der Hammen. Creo que fue un error no haber estudiado el tema con Julio Carrizosa y Manuel Rodríguez, los ambientalistas más respetables del país. Otro error, que no pasó a mayores, fue querer convertir en parque la zona de los osarios, hoy una obra de arte de Beatriz González.

Pero estas dos embarradas no pueden borrar la extraordinaria labor de la administración Peñalosa, cuya prioridad fue hacerles más amable la vida a los habitantes de los sectores menos favorecidos. Es un plus que no se lo podrán quitar ni sus más enconados malquerientes.

LUCY NIETO DE SAMPER

​lucynietods@gmail.com