En la recta final

Para participar en las elecciones regionales del 28 de octubre se inscribieron 121.194 candidatos. Entre los cuales serán elegidos: 32 gobernadores, 11.101 alcaldes, 418 diputados, 12.063 concejales y 6.814 ediles, lo que implica una sobredosis de campañas publicitarias agobiantes pero necesarias, para que los aspirantes propongan y para que los votantes podamos escoger lo más conveniente.

Y esas propuestas deberían estar respaldadas por hojas de vida impolutas, por respetables trayectorias profesionales, con estudios, con conocimiento del oficio, con trabajos comprobados, etc., para no volver a elegir, como ya ha sucedido, gente de mala clase, impreparada, incapaz o, peor todavía, con prontuario entre pecho y espalda.



Sin ir más lejos, hoy están presos un exgobernador de Cundinamarca y un exalcalde de Bogotá. Y son más numerosos los casos en La Guajira, Córdoba, Valle, Santander, Chocó y otras ciudades y departamentos. Y ojo con los actuales candidatos: entre una mayoría, muy honorables, están metidos algunos con pésimos antecedentes. Luego, antes de votar, hay que abrir bien los ojos.



En Bogotá, de los cuatro candidatos que aspiran a la alcaldía mayor, el segundo cargo más importante en el escalafón gubernamental, sobra Hollman Morris, quien dejó de ser buen periodista para seguir a Petro. Fue el único concejal de Colombia Humana. En esa posición se dedicó no a trabajar por la ciudad y sus habitantes, sino a respaldar a su jefe con el cuento del metro subterráneo. Aunque Petro dice que en su administración, el metro quedó estudiado y listo, como para empezar a cavar; eso no es cierto.

Ese cuento chimbo lo repite Morris como lema de campaña. Pero todo el mundo sabe que esa inmensa obra se frustró por un problema de suelos detectado por expertos, y por otro de costos. Con el dólar disparado, el país no tenía con qué financiar un proyecto tan costoso que se encarecía día por día. Pero Morris y antes Samuel Moreno, sin tener la menor idea de en qué consiste construir un metro, se apuntaron a ofrecerlo para halagar a la galería.



Lo cierto es que Morris no tiene chance de ser alcalde, ni con el aval del desgastado Gustavo Petro. Por cuenta propia, cosechó el rechazo de gente indignada por sus actitudes machistas que denunció su exesposa. Entonces, para competir por la alcaldía de Bogotá quedan tres candidatos muy buenos: conocen la ciudad y han trabajado por ella desde distintas posiciones. Harían maravillas si los tres pudieran gobernar al tiempo.



Como eso es imposible, toca escoger. Uribe me gusta. Fue buen concejal y buen secretario de Peñalosa. Pero no me gusta su alianza con el Centro Democrático. Me encanta Claudia por valiente, activa, trabajadora, por liderar la campaña anticorrupción, por aclamar a Sergio Fajardo como futuro presidente. No obstante, votaré por Carlos Fernando Galán. Heredero del inolvidable Luis Carlos Galán, ha sido claro y honesto en política, aglutina un sector intermedio muy liberal y no es arrogante como los uribistas del Centro Democrático.



Hay, pues, tres buenos candidatos, cuya confrontación no será fácil. Lo bueno es que Bogotá está en franca recuperación. La sacó de su postración el alcalde Peñalosa. Lo valioso de su tarea lo desconocen sus detractores. Pero obras hay por todas partes: colegios, parques, hospitales, viviendas, aseo, trasporte, deportes, recuperación de humedales, descontaminación del río Bogotá, CEF y mil cosas más que enumeraré en otra nota.



Lo cierto es que Bogotá ha dado, en estos cuatro años, un salto inocultable hacia la modernidad. El nuevo alcalde, o la nueva alcaldesa, recibe una ciudad que se está transformando y en donde se adelantan muchas nuevas obras que están a un paso de concluirse. Como dicen en la Alcaldía Mayor: ‘Somos impopulares pero eficientes’. Eficiencia que le servirá al nuevo burgomaestre para seguir empujando la ciudad hacia la modernidad.



