En el limbo

En sus primeros 81 días de gobierno, el presidente Iván Duque se ha movido bastante: San Andrés, Nariño, Putumayo, Santander, Girardot, La Guajira y otras regiones en donde han ocurrido desastres. Y tiempo ha tenido para viajar al exterior: Nueva York, Washington, el Vaticano, Roma, Bruselas, donde se entrevistó con importantes personajes. Aquí, mientras tanto, no se sabe muy bien para dónde va el país. Aunque el Presidente ha insistido en decir que quiere gobernar sin espejo retrovisor y en beneficio de todos los colombianos, a esa buena voluntad le hacen falta objetivos concretos y más liderazgo. Pues, hasta en las filas del Centro Democrático hay voces que no concuerdan con las generosas propuestas del mandatario.

En el Congreso, entre tanto, el senador del Centro Democrático Ernesto Macías, después de su desastroso discurso el día de la posesión del presidente Duque, cuando, en vez de dedicar su ‘oración’ al joven mandatario, se despachó contra el gobierno de Juan Manuel Santos, no ha hecho más que excederse en el desempeño de su cargo. Para comenzar, como si fuera dueño y señor de la colectividad, impidió que en el Senado hubiera sesión de censura contra el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, acusado por el senador Jorge Robledo de prácticas indebidas al amparo de haber sido ministro del gobierno de Álvaro Uribe, prácticas que, según Robledo, perjudicaron a más de cien municipios, mientras Carrasquilla obtenía jugosas ganancias.



En el Senado, el presidente Ernesto Macías, quien no ha hecho más que meter la pata desde que ascendió a tan importante posición, fue condecorado por el presidente Iván Duque, con la Cruz de Boyacá. Después, tal vez como una muestra de agradecimiento, propuso aumentar a cinco años el período presidencial de Iván Duque. Con esa medida, habría en 2023 elección conjunta de presidente, gobernadores y alcaldes. Pero, tanto el presidente Iván Duque como la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se opusieron a semejante cambio. “Nos eligieron por 4 años, y punto”, dijo Marta Lucía. Por fortuna, la propuesta de Ernesto Macías fue derrotada.



Volviendo al debate contra el ministro Alberto Carrasquilla, frenado en el Senado por el presidente Ernesto Macías, después de que la votación favoreció al ministro de Hacienda, siguió vigente en la Cámara de Representantes, donde esta semana hubo una sesión muy agitada, durante la cual se excedieron, tanto en elogios como en críticas, los honorables representantes. Escenas, por ejemplo, como echar al aire billetes para demostrar así que por culpa de Carrasquilla, los municipios habían perdido mucha plata, le restaron seriedad al debate. Y las críticas del representante del partido Farc a Carrasquilla, por la plata que perdieron los municipios, fueron rebatidas con esta pregunta, que gritó un representante: “¿Dónde está la plata que las Farc no han declarado?”. Por todas estas salidas, al presidente de la Cámara, representante liberal Alejandro Carlos Chacón, le costó mucho trabajo mantener el orden. Pero, firme y ecuánime, logró manejar la sesión.



Cuando uno sigue por televisión los debates de Senado y Cámara, resulta muy molesto ver que, mientras el orador avanza en su discurso, a su lado hay un desfile interminable de toda clase de personajes. Porque sucede que la tribuna del orador, u oradora, está situada al lado de un pasadizo, y por este es constante el sube y baja de los congresistas, sus ayudantes, sus secretarias, sus guardaespaldas, más empleadas y empleados que llevan bandejas de comida. Mientras el televidente trata de asimilar lo que dice el orador, es muy molesto tener que soportar esos desfiles interminables e ininterrumpidos.



Porque hay congresistas que se instalan en el pasadizo para que los vean; o, frescos, se ponen a hablar por celular, o a conversar unos con otros, sin respeto alguno por el orador de turno. Yo no me explico por qué no aíslan al orador. Si lo hicieran, se atenderían mejor los discursos y se evitaría la romería de los que quieren robar pantalla.



LUCY NIETO DE SAMPER

lucynietods@gmail.com