Me parece muy oportuno el regreso de Ingrid Betancourt a Colombia. Y me pareció excelente su decisión de volver a ser candidata presidencial. Ella, como pocos, merece la admiración y el respeto de sus compatriotas. Porque además de ser una política valiente y contestataria, fue capaz de resistir durante más de 6 años la crueldad de los guerrilleros de las Farc, quienes la obligaron a soportar un atroz cautiverio, en medio de la selva, plagada de bichos y de alimañas ponzoñosas, donde los secuestradores trataban a sus víctimas con infinita crueldad.



Ingrid, entonces candidata presidencia, iba con Clara Rojas a una reunión política en el Caguán. Pero las Farc se lo impidieron. Detuvieron a las dos políticas y las retuvieron en medio de la selva, en unos cambuches donde no había sino gastadas hamacas. Esa trágica situación, que se prolongó por más de 6 años, fue relatada por Ingrid en un libro conmovedor, en el cual enumera paso a paso sus dolorosas experiencias en manos de unos secuestradores que no hacían más que atropellar y maltratar a sus víctimas.



Con el tiempo, gracias a un hábil operativo militar, entonces en cabeza del ministro de Defensa Juan Manuel Santos, en el cual participaron militares y funcionarios del gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe, tanto Ingrid como sus compañeros de secuestro fueron liberados. Esa extraordinaria maniobra, conocida como operación Jaque, pasó a la historia. Pues, además de liberar a buen número de secuestrados sin un solo disparo, fue un duro golpe a las Farc, la organización guerrillera más antigua y violenta de Colombia. Años más tarde, esa vieja guerrilla se desmovilizó, gracias al acuerdo de paz promovido por el presidente Santos y liderado por los negociadores Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo. Entonces, 12.000 guerrilleros dejaron sus armas.



Ahora, cuando Ingrid vuelve a ser candidata presidencial, vale la pena recordar pasajes de su vida, desconocidos por los jóvenes que podrían votar por ella. Una política con grandes cualidades y un pasado brillante, lleno de realizaciones, pero también cargado de sufrimientos. Un pasado que hoy es un activo que fortalece su candidatura. Sin embargo, como en política todo da vueltas, ahora surgió un enfrentamiento entre los precandidatos Ingrid Betancourt y Alejandro Gaviria, promovido por Ingrid.

Esperemos entonces que entre Ingrid Betancourt y Alejandro Gaviria reinen la calma y el diálogo. La situación del país no está para más agarrones. FACEBOOK

El desencuentro se produjo porque Gaviria aceptó el apoyo de Germán Varón, de Cambio Radical, partido que preside Germán Vargas. "No voy a dejar que los lobos entren a donde están las ovejas" dijo Ingrid. Sin perder los estribos, Alejandro Gaviria replicó: "La manera de responder a este tipo de actitudes es sumando apoyos, como los de Rafael Pardo y Eduardo Díaz", quienes llegaron a abrazarlo. En todo caso, la fricción se produjo. Ahora veremos qué les deparará el destino a estos dos candidatos.



Descontando el rifirrafe con Gaviria, Ingrid es una candidata fuerte. Y ella lo sabe. “Colombia ya alcanzó la madurez para elegir a una mujer como jefe de Estado”, le dijo a Yamid Amat en una entrevista en EL TIEMPO. “Las mujeres hemos recorrido un largo camino; en ese sentido, hemos avanzado más que otros países... Creo que ser mujer es hoy una ventaja”.



Al país no le convienen los encontrones entre candidatos que van por el mismo camino. Lo que necesitamos es paz y calma. Y unir fuerzas para luchar contra el populismo de izquierdas y derechas dictatoriales, tipo Ortega o Bolsonaro, que nos llevarían directo al abismo. Entonces es necesario que entre los candidatos del centro no surjan inconvenientes encontrones. Frente a peligrosas fuerzas extremistas, es un error fomentar las descalificaciones y los desencuentros. Ejemplos como Trump y Maduro deben servirnos de advertencia para no caer en populismos alimentados por fanáticos locales y extranjeros. Esperemos entonces que entre Ingrid Betancourt y Alejandro Gaviria reinen la calma y el diálogo. La situación del país no está para más agarrones. O, como dicen los artesanos, el palo no está para cucharas.

LUCY NIETO DE SAMPER

lucynietods@gmail.com

