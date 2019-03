Conseguir que autores, directores, libretistas, actores, escritores, músicos, intérpretes, productores de cine y de TV reciban regalías cuando terceros utilizan alguno de sus trabajos en actividades con fines de lucro ha significado, para los defensores de estos derechos, una lucha sin cuartel. Porque no es fácil que esos terceros reconozcan la obligación que tienen de pagar regalías cuando en su propio negocio utilizan trabajos de otros, sin siquiera pedirles permiso.

La lucha por los derechos de autor se remonta a 1886, cuando una convención reunida en Berna (Suiza) reconoció, en su artículo 11 bis: “Autores de obra literaria y artística gozarán del derecho exclusivo de autorizar radiodifusión, o comunicación pública de su obra, por cualquier medio distinto de la fuente original”. Y nuevas leyes existen desde hace años en Argentina y muchos países de Europa. Son legislaciones que amparan el derecho a una remuneración equitativa por la comunicación pública de obras de autores.



Como por aquí los derechos de autor no siempre son reconocidos, y raras veces se solicita la autorización del autor para que otros utilicen su obra, grupos de directores, actores, autores, compositores se asociaron para promover la creación de las Sociedades de Gestión Colectiva, entidades que, en el mundo, se ocupan de reclamar, recibir y repartir las regalías que generan las obras artísticas y culturales que son utilizadas por terceros en actividades que tienen fines de lucro. Gracias a ese trabajo, en Colombia hoy existen siete Sociedades de Gestión Colectiva. Son: Sayco, Acinpro, Ceder, Actores, Agenda, DAC y Redes, fundada en 2014 gracias a la tarea promovida e impulsada por Alexandra Cardona. Para conocer mejor esta historia, hablé con ella.

'En Colombia, por muchas razones, ha sido una constante ignorar la necesidad de estabilidad laboral, económica y social que requiere un autor para

ejercer un oficio

que aporta cultura'.

TWITTER

Alexandra Cardona es investigadora, defensora de los derechos humanos, directora de impactantes documentales, autora de varios libros y ganadora de premios nacionales e internacionales. Y siempre está lista para trabajar por los demás. Por ejemplo, acompañó al genial actor, guionista y director Pepe Sánchez en su batalla final por los derechos de autor. Pues, el inolvidable Pepe Sánchez, quien pasó su vida saltando matones porque sus numerosos trabajos no fueron justamente remunerados, dedicó los últimos años de su vida a batallar por los derechos de autor. Batalla que culminó con la expedición de la Ley 1835 de 2017, llamada en su honor ‘Pepe Sánchez’, que por primera vez les reconoce a directores, guionistas, libretistas, dibujantes y músicos de obra cinematográfica el derecho de recibir remuneración equitativa por la pública comunicación de su obra. “Esa será mi pensión”, dijo Pepe Sánchez poco antes de morir.



Alexandra Cardona, directora de Redes, la sociedad de gestión que defiende los derechos de escritores, guionistas y cineastas, dice: “En el siglo XXI, los audiovisuales son el presente y el futuro de la comunicación, luego es imposible no reconocer a los contadores de historias. Para seguir existiendo es imperativo contar con leyes que amparen el oficio. Pero en Colombia, por muchas razones, ha sido una constante ignorar la necesidad de estabilidad laboral, económica y social que requiere un autor para ejercer un oficio que aporta cultura. En Redes comprendemos que el camino para asegurar una remuneración justa por la emisión de nuestras obras incluye exponer, en el ámbito que sea necesario, que los derechos de autor no compiten con la divulgación audiovisual”.



No obstante, los derechos de autor siguen en veremos. En el Congreso, José E. Salazar, representante de Cesar, propone que los derechos de autor los maneje la Superintendencia de Industria y Comercio, “para potenciar la economía naranja”, proyecto político de este gobierno. Es duro golpe a los derechos de autor, dicen los expertos. Ojalá congresistas sensatos logren hundirlo.



