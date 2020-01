Construir sobre lo construido

Arrancó la capital de la República con Claudia López a la cabeza, como alcaldesa mayor. Por primera vez en la historia del país, una mujer ejerce el segundo cargo más importante en la Administración Pública. En una reñida competencia, en la cual Carlos Fernando Galán estuvo a un paso de ser el vencedor, Claudia López se impuso. Tenía condiciones que les interesaron mucho a sus electores.

Además, como senadora, ella había hecho carrera. Sobresalió porque defendía a grito herido sus propuestas y a grito herido se defendía de los ataques de sus contrincantes, uribistas la mayoría. Conquistó la admiración nacional por su batalla anticorrupción. Levantó millones de firmas para soportarlo y luego, más de 11 millones de ciudadanos votaron a favor. En el Congreso, como era obvio, les pusieron conejo a algunos artículos. Aunque otros quedaron tal cual, el resultado final no fue el que esperaban los 11 millones de sufragantes.



Claudia se vanagloria de pertenecer a una familia muy sencilla. “Una familia como la suya”, les decía a sus seguidores que la aplaudían durante su campaña. Vivió en Ciudad Bolívar y en el Minuto de Dios, fue a colegios públicos y de su madre, una maestra de escuela, aprendió a ser digna, honesta, trabajadora, emprendedora. Estudiosa desde pequeña, sobresalió en sus estudios. Y como también es ambiciosa, se esforzó en aprender y así pudo ganar una beca para ir a especializarse en una importante universidad en Estados Unidos.

Es una mujer hecha a pulso y conoce muy bien a Bogotá. Sabe de sus problemas y necesidades, porque trabajó en la primera administración de Enrique Peñalosa: 1996-1999. Esa colaboración y esa amistad poco después rodaron por el piso cuando Claudia, que es temperamental y agresiva, se volteó contra su antiguo jefe. Para criticar a Peñalosa por sus propuestas sobre la reserva Van der Hammen, lo llamó “pavimentador”. Y porque Peñalosa autorizó que tumbaran árboles viejos, porque eran un peligro para los ciudadanos, Claudia lo llamó “talador”.



El reencuentro López-Peñalosa, para iniciar el empalme, resultó tenso pero amable. El alcalde le abrió a Claudia las puertas de las distintas dependencias, y ella comenzó a analizar la tarea de esa administración. Encontró muchas obras terminadas, muchas obras en marcha y obras en espera de ser aprobadas. Luego antes de comenzar con sus propios proyectos tendrá que terminar todo lo que no alcanzó a entregar Enrique Peñalosa. Construir sobre lo construido será lo que tendrá que hacer la alcaldesa para que la ciudad siga en marcha.



Claudia declaró que apoya la construcción del metro elevado y ofreció prolongarlo. Pero no aprueba que TransMilenio ruede por la carrera séptima. Entonces, ahí se va a formar un bonche. Porque para desarrollar ese proyecto ya se han comprado muchas propiedades, a lado y lado de la vía, que han costado un ojo de la cara. El proyecto, aplaudido por mucha gente de a pie, lo desechan sobre todo quienes habitan en la zona intermedia de la séptima, es decir: desde la calle 68 hasta la calle 100. Ese dolor de cabeza anunciado, ojalá se resuelva de la mejor manera y en beneficio de la ciudad y de las mayorías.



Claudia empieza su tarea con un gabinete de lujo. Eso es lo que dicen quienes conocen la trayectoria de los nuevos funcionarios. Para mí es garantía de conocimiento, de capacidades, de buen manejo, Adriana Córdoba, esposa de Antanas Mockus. Ella fue una seria, justa y excelente veedora durante la alcaldía de Gustavo Petro. De seguro será una eficiente directora de Planeación Distrital durante el gobierno de Claudia López.



Por lo pronto, todo pinta color de rosa en la Alcaldía de la capital de la República. Y los que no votamos por Claudia López, le deseamos muchos éxitos. Pues si le va bien a ella, nos irá bien a todos los habitantes de la ciudad más grande y más importante del país.



