Compra colombiano

En esta época navideña, cuando todo el mundo sale a gastar hasta lo que no tiene para comprar regalos a familiares, empleados y amigos, bueno es pensar en obsequiar los hermosos objetos elaborados a mano por nuestros artesanos de diversas regiones del país. A pesar del ambiente tan peligroso y tan violento que se respira en Colombia, y a pesar también de la inseguridad que padecemos todos, en particular quienes habitan en regiones apartadas donde la violencia es el pan de cada día, los artesanos no descansan. Tejen, bordan y elaboran a mano joyas, vajillas, mantas y toda clase de objetos útiles y decorativos, obras que los colombianos admiramos y que a los extranjeros les fascinan.



Ese trabajo, tan silencioso, tan creativo, tan necesario, elaborado por nuestros artesanos en todas las regiones del país, se expone una vez al año en los pabellones de la Feria Internacional de Bogotá. Aunque la muestra de este año se clausura mañana, aún hay tiempo para ir a visitarla y adquirir alguna de las muchas manualidades allí expuestas. Por ejemplo, joyas, vestidos, adornos y objetos de primera necesidad. Todo hecho a mano, todo auténtico, todo de primera calidad. Es un muestrario de la creatividad y de la habilidad de nuestros artesanos. La mayoría son herederos de antiguas tradiciones, otros son innovadores y todos, verdaderos creadores.



La artesanía de Colombia demuestra la habilidad y el talento de nuestro pueblo. Es el resultado de tradiciones ancestrales, que con el tiempo se han enriquecido y técnicamente se han perfeccionado. Una bonita edificación, ubicada en Bogotá en el barrio Las Aguas, es la sede de Artesanías de Colombia, entidad que avanza viento en popa, bajo la dirección de Ana María Fries, una arquitecta sobresaliente, graduada en la Universidad Javeriana, y quien, como directora de esa importante entidad desde el año 2012, les ha dado un gran empuje al trabajo y a la creatividad de esos artistas natos. Una manera de apoyarlos es regalar ahora artesanías de Colombia.

Políticos vergonzantes

Los 'padres' de la patria van de mal en peor. Petro les ha dado sopa y seco, y algunos, para salvarse, han terminado en las toldas de Colombia Humana como chulos muertos de hambre. El primero en caerle a Petro fue Armando Benedetti, quien cambia de partido como de camisa. Para sorpresa de muchos, dieron igual voltereta los senadores Luis Fernando Velasco y Roy Barreras. Desilusionante y peligroso unirse a una causa en la cual, hace un mes, ellos mismos no creían.

Ambos saben que Petro no es el hombre que necesita Colombia. Pero, como barre en las encuestas, sus viejos contradictores, contra sus convicciones, se acercan al sol que más alumbra, no por patriotismo, sino para asegurar sus puestos. Semejante voltereta es inaceptable y los deja mal parados. Sus seguidores estarán desilusionados o furiosos. Aunque la política es dinámica, sus volteretas no son muestra de dinamismo, sino un golpe bajo a su propia trayectoria. Desconcierta el comportamiento de senadores tan activos y reconocidos, tantas veces contradictores de Petro. Dejar de ser lo que fueron para arrimarse al líder de las encuestas es un paso en falso que les puede costar caro.



Cuando la política es enredada, lo que se espera de los dirigentes es que piensen más en lo que les conviene al país y a sus ciudadanos y no a ellos. Como Petro solo piensa en él, abrió las puertas de Colombia Humana de par en par para recibir adeptos. Y que caiga lo que caiga, pues solo le importa ser presidente. Por eso, la periodista María Isabel Rueda escribió en su columna de EL TIEMPO el domingo pasado que más o menos medio país votará siempre contra Petro, y que Petro lo sabe. "De ahí que ande con el camión de la basura recogiendo los apoyos que pueda reciclar, así estén en alto grado de descomposición".



En medio de tanta inseguridad, el gobernante que el país necesita es un dirigente preparado y prudente, como Sergio Fajardo, así el fiscal Barbosa y el Contralor General insistan en descalificar su candidatura. Por eso, con más razón, debemos votar por Fajardo. Pues mientras Petro pregona odio y resentimiento, Fajardo habla de paz y de convivencia, lo que necesita Colombia.

LUCY NIETO DE SAMPER

lucynietods@gmail.com

