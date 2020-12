Incertidumbres

Llegó la Navidad cuando en Colombia se consolidada la violencia. Aumentaron los criminales asesinatos de líderes comunitarios, los feminicidios y los infanticidios. Un huracán devastó las islas de San Andrés y Providencia. Además, se agudizó la pandemia y el letal coronavirus se expandió más de la cuenta. Pues gente irresponsable incumple las instrucciones y recomendaciones que imparten los médicos, las autoridades y personal de la salud. Sin saber a ciencia cierta qué nos reserva el porvenir, existe la esperanza de contener la pandemia. Pues, en laboratorios de varios países, los científicos están produciendo vacunas contra el devastador coronavirus.

Y existe la posibilidad de obtener pronto alguna vacuna. Por ser urgencia mundial, las autoridades manejan el tema con mucha reserva. Mientras que aquí poco se sabe al respecto, en el Reino Unido tomaron la delantera. Comenzaron por vacunar a una mujer nonagenaria. Después, utilizando la vacuna de Pfizer, producida en laboratorios de Estados Unidos, y confiando en la efectividad de esa vacuna, están vacunando a todos sus habitantes.



En medio del coronavirus y con el temor de adquirirlo, las tradicionales novenas navideñas se han celebrado con muchas restricciones. Entre tanto, finalizadas las jornadas laborales, el Congreso de la República cerró sus puertas. A pesar de que mucho congresista trabajó a medias, otros, como los senadores Roy Barreras, Jorge Enrique Robledo, Gustavo Petro, sonaron mucho. Lideraron duros debates contra el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo; contra el exfiscal Néstor Humberto Martínez y contra el Gobierno.

Pensando en las elecciones del 2022, y mientras mucho congresista brilló por su ausencia en el Capitolio, Petro no ha dejado de intervenir. Y ataca con fuerza a un duro rival como

Ahora todos los congresistas, inclusive quienes pasaron sin pena ni gloria por este desastroso año 2020, se preparan para agitadas jornadas. Pues en 2021 arrancan las campañas de quienes quieren seguir o llegar al Congreso, a las asambleas, a los concejos y de quienes anhelan reemplazar al presidente Iván Duque, cuyo periodo laboral termina el 7 de agosto de 2022. Por eso mismo, el senador Gustavo Petro, con aspiraciones presidenciales, no ha desperdiciado ocasión para meter la cucharada y hacerse oír.



Pensando en las elecciones del 2022, y mientras mucho congresista brilló por su ausencia en el Capitolio, Petro no ha dejado de intervenir. Además de sus duros ataques al ministro Trujillo, al exfiscal Martínez, al gobierno Duque, a presuntos competidores, a militantes de otros partidos, Petro ha desplegado su habilidad para siempre meter baza, para vivir criticando. Y ataca con fuerza a un duro rival en la aspiración a la presidencia: Sergio Fajado.



Lo cierto es que a Fajardo se la tienen montada. Petro y muchos otros lo acusan de haber eludido sus deberes como gobernador de Antioquia, en cuanto a fallas graves en la construcción de la represa Hidruituango. Para conocer esa verdadera historia, Fajardo fue invitado por los tres Danieles –Coronell, Samper Pizano y Samper Ospina– y por la periodista Cecilia Orozco a un interrogatorio exhaustivo. Observando el debate, creo que Fajardo aclaró muchas dudas. Sin embargo, Coronell no quedó satisfecho. Sus desacuerdos los explicó en una columna.



Una opinión desfavorable de este famoso periodista es cosa seria. Porque él siempre se ha salido con la suya. No obstante, en relación con el interrogatorio a Sergio Fajardo, creo que él podrá despejar las dudas cuando se defienda ante los tribunales. No conozco a Fajardo. Pero comencé a admirarlo al oír su discurso para despedir a alumnos que se graduaban en la U. de los Andes. Uno de ellos, mi nieta Camila.



Aparte de esa personal circunstancia, creo que Fajardo es admirable candidato presidencial. No olvidemos que en las elecciones de 2018, casi le gana a Petro, en la segunda vuelta. Y con él volverá a enfrentarse en la campaña 2022. Ante esta alternativa, claro que Sergio Fajardo es el mejor candidato a la presidencia, 2024-2028.



Y qué pérdida irreparable, el forzado retiro de Julia Miranda, directora de Parques Nacionales. Cambiar a una funcionaria modelo por un advenedizo es una irresponsabilidad, por decir lo menos.



Lucy Nieto de Samper

lucynietods@gmail.com