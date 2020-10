Para comenzar, comprensible la ‘piedra’ de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, con el presidente Iván Duque. Pues ciertas decisiones del mandatario repercuten en problemones para la capital de la república. Por ejemplo, como el Presidente no quiso reunirse en Cali con los indígenas, quienes lo buscan para exponerle sus necesidades, ellos se vinieron a Bogotá en momentos muy complicados. Para no encontrarse con los indígenas, el presidente Duque se voló para el Chocó, en donde no lo esperaban. Con esa escapada, el mandatario dejó de cumplir con sus obligaciones y atentó contra los derechos de una población tradicionalmente desatendida por el Gobierno Nacional.

Por lo tanto, las autoridades del Distrito se vieron forzadas a buscar alojamiento y comida para 7.000 indígenas en momentos críticos, pues la pandemia está disparada. Vale la pena aclarar que, en esta ocasión, los intereses políticos superaban las dificultades económicas y burocráticas. Pues, para la alcaldesa Claudia López, con aspiraciones presidenciales, recibir a los indígenas no fue un problema, sino un punto a favor de sus futuras conquistas.



En otro escenario, y para ponernos a tono con la campaña presidencial de Estados Unidos, fue muy perjudicial para el pueblo colombiano que el gobierno Duque, el uribismo y el Centro Democrático se entrometieran en las elecciones gringas para ayudar a promover la reelección del ególatra Donald Trump, el peor presidente que ha tenido esa democracia en su historia. Todo porque el presidente Iván Duque, en su primera gira internacional a Washington D. C., quedó descrestado con el mandamás gringo.



Y rendido ante los ‘encantos’ del peligroso empresario, hoy amo y señor del universo, Iván Duque y los uribistas comenzaron a moverse al vaivén de los intereses del gringo. Y como en esa primera visita a la Casa Blanca Trump le dijo a Iván Duque que para acabar con los cultivos de coca había que fumigar en Colombia, donde la fumigación estaba prohibida porque los médicos han dicho que es perjudicial para la salud de los seres humanos, se volvió a fumigar; porque así lo dijo el presidente gringo.

En esta campaña presidencial, y mientras Trump la mete toda para quedarse 4 años más en la Casa Blanca, el Gobierno de Colombia, Álvaro Uribe y el Centro Democrático, en calidad de idiotas útiles, ayudan a impulsar la reelección del desenfrenado presidente gringo. Un tipo ignorante, prepotente y ególatra, quien a punta de insultos y abruptas interrupciones convirtió el primer debate con Joe Biden en una garrotera durante la cual no hizo sino decir groserías y estupideces.



Peligroso y vergonzoso que el Gobierno de Colombia y el uribismo hayan tomado partido contra Joe Biden, un hombre preparado, inteligente, honorable y humanamente intachable, y a favor de Donald Trump, un tipo vulgar, ignorante y ególatra. Y no sobra recordar que Trump comenzó su desbocada carrera presidencial sacando a Estados Unidos del acuerdo mundial sobre cambio climático.



Luego minimizó la gravedad de la pandemia. No tomó medidas para proteger a la población y evitar el contagio. Las consecuencias de semejante descuido han sido desastrosas. Hoy, EE. UU. es el país con más contagios y cantidad de muertos. Todo por la ciega irresponsabilidad del inculto y ególatra mandatario.



En su primer cara a cara con Biden, Trump se mostró prepotente, grosero y mentiroso. A punta de insultos, de no dejar hablar a su adversario, convirtió el encuentro en una vergonzosa pelotera. Por eso, para el último debate cambiaron las reglas: se cerraba el micrófono del adversario y no se admitían controversias. Sobresalió Biden por su mesura y por el contenido de sus respuestas.



Estados Unidos y el mundo están pendientes de las elecciones del 3 de noviembre. Es casi seguro el triunfo de Biden. Ojalá gane, pues 4 años más de Trump serían una verdadera catástrofe.



Lucy Nieto de Samper

lucynietods@gmail.com