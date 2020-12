La misteriosa condición humana

Observando el diario acontecer en países del continente americano, que se extiende desde los glaciares de Alaska, en EE. UU., hasta la helada Patagonia, en Argentina y Chile, se encuentran situaciones y actuaciones a veces inexplicables. Por ejemplo: en Estados Unidos, el país más poderoso del planeta Tierra, mangonea desde hace 4 años el millonario Donald Trump. Un hombre vanidoso, ignorante, presumido y vulgar, quien, con 73 millones de seguidores, creyó asegurada su reelección. Aferrado al puesto y protagonizando un bochornoso escándalo internacional, se obstina en no reconocer la victoria del exvicepresidente Joe Biden.

Y, enfurecido, afirmó que en las elecciones del 3 de noviembre hubo fraude. Con falsas pruebas y atrevidas acusaciones, Trump exigió un dispendioso y costoso recuento de votos. Entre tanto, Joe Biden, su contendor, ciudadano honorable y conocedor del terreno, tras años de servicio público, luego de soportar paciente los ataques del desesperado Trump, le ganó la partida. Y, en compañía de Kamala Harris, como vicepresidenta –primera mujer en la historia gringa en ocupar ese cargo–, gobernará el país desde enero 2021.



En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador (Amlo), caudillo de izquierda, parece fascinado, ¿o descrestado?, con el presidente Donald Trump. A pesar del muro interestatal, que sigue avanzando; a pesar del cruel y ofensivo tratamiento de Trump a millones de inmigrantes, Amlo, sin motivo aparente, voló a Washington a visitar al magnate gringo. Su admiración por él la confirmó al no reconocer de inmediato la derrota de Trump. En sus 2 años de gobierno y con 70 % de aprobación, según él, Amlo sobresale por su pésimo manejo de la pandemia.

En países de Centroamérica sobreviven las dictaduras. Como en Nicaragua. Allí, el dictador Daniel Ortega y su esposa, Rosario, manejan el país a su acomodo. Cuando llegó el coronavirus, la pareja desapareció de la escena. Y mientras en su intimidad se cuidaban del covid, en la realidad la pareja dominante no hizo nada para informar a la población sobre el virus mortal, ni para prevenirla del grave peligro.



Saltando a Venezuela, dominada por el dictador Nicolás Maduro y un combo de cómplices, la situación va de mal en peor. La población sigue expatriándose, pues no hay trabajo, ni comida ni seguridad. Las industrias están quebradas y la inflación llega a más de 1.433 %. Mañana habrá elecciones para renovar la Asamblea Nacional, y Diosdado Cabello ya amenazó: “Quien no vote no come”. Ese país ampara a los traidores de la ex-Farc, al Eln y a muchos otros bandidos. Allí, los narcotraficantes son amos y señores.



En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro desestima los peligros del coronavirus, a pesar de haber llevado a millones de brasileros al sepulcro. Con hijos investigados por un doloso comportamiento, y siempre agresivo y desafiante con la prensa, Bolsonaro tendrá que responder por su descuido en el manejo de la Amazonia, en donde están ardiendo los bosques y están muriendo las especies nativas.



En el Perú cambian presidentes como cambiar de camisa. Entre tanto, en Chile sepultan la Constitución de Pinochet y recomponen los enormes destrozos causados por una población que se sublevó enfurecida, cuando aumentaron las tarifas del transporte público.



En Argentina solo se habla de Diego Armando Maradona, futbolista endiosado por su gran habilidad para patear el balón. Que esa habilidad despierte en sus fanáticos verdadera idolatría y se promueva la divinización del futbolista parece una exageración. Y, a juzgar por el escándalo que le armaron al cirujano que lo operó, Maradona no podía morir. Según sus fanáticos, el astro no murió por un problema cerebral, sino a causa de una mala operación.



Analizando las raras actitudes y las extrañas reacciones de los seres humanos, queda claro que la condición humana es muy misteriosa.



Lucy Nieto de Samper

