Un POT por decreto no le sirve a Bogotá, alcaldesa

El plan de ordenamiento territorial no es nada menos que la carta de navegación para la ciudad en los próximos 12 años. Un plan que se soporta sobre la participación, la concertación y la planificación acorde a lo que realmente piden los bogotanos después de tantos años de esperar, y este proyecto radicado en el Concejo no cumple con esos requisitos. ¿Por qué afanar el POT cuando se cuenta con la oportunidad de tener el tiempo de mejorarlo y presentarlo el próximo año?

Todavía hay tiempo de mejorarlo con participación y concertación acorde a las necesidades que tiene Bogotá y los retos que trajo la pandemia. En el estudio juicioso y a conciencia del proyecto he encontrado inconsistencias que potencialmente pueden incidir negativamente en el futuro de la ciudad. Por eso insistimos en que lo más sensato es recurrir a la consulta ciudadana, realizar los ajustes que como cabildantes con las comunidades hemos trabajado y le hemos propuesto y que lo presente el próximo año con los ajustes necesarios.



Comencemos porque este POT es una propuesta que no logró ser concertada con la ciudadanía, a pesar de que tal convergencia fue una de las principales promesas que hizo como candidata Claudia López en campaña, pero que una vez electa olvidó. Solo contó con 21.823 participantes por localidad y UPL (unidades de planeamiento local), en comparación con el proyecto presentado en el 2019, que fue muy cuestionado aunque tuvo 30.782 participaciones.



El proyecto habla de una visión de una ciudad de proximidad, cuidadora e incluyente. Sin embargo, cuando se analiza a fondo la norma, que es la que determina si se cumple o no la visión planteada, se encuentran una serie de contradicciones con la realidad, porque lo que necesita Bogotá son 1’067.000 viviendas que no contiene la propuesta, llevando a que se expulse a los bogotanos a la sabana, lejos de los soportes urbanos suficientes para mejorar la calidad de vida y muy apartados de esa promesa inicial de cercanía.

Más allá del afán de cumplir una promesa de campaña, la invitamos a que piense en qué va a construir por los próximos años. FACEBOOK

TWITTER

De decretarse esta propuesta POT, quedarían establecidas las 33 UPL que se formulan en la versión radicada y que no tienen en cuenta el concepto ciudadano ni las variables sobre la distribución poblacional, ignorando el tejido social y la apropiación de los territorios que los ciudadanos han logrado construir de manera armoniosa. De otra parte, se materializa el riesgo de que barrios residenciales con un fuerte tejido social, como Modelia, desaparezcan, por la propuesta de mezcla de usos de suelo en sectores en los que no es dable, y adicionalmente que no mitiga adecuadamente los servicios especiales.



La movilidad queda rezagada porque descarta la ALO Norte, como se planteó inicialmente, perjudicando los procesos con la región y a más de 500.000 habitantes de la localidad de Suba con interminables trancones y la afectación del aire por la contaminación que producen miles de vehículos en estos atascos. Quedan en el papel cinco líneas de metro, de las que solo una está en obra, y las otras 4, en veremos; en especial la línea 3, que no tiene ningún soporte, así como las líneas 4 y 5 de la av. Boyacá, que obligan a que esa sea la única solución, sin un estudio de alternativas en el corto plazo.



Este es un POT que le da la espalda al río Bogotá por los siguientes 12 años, pues no se plantean alternativas de desarrollo que se reconcilien con el mismo y su recuperación.



La amenaza por ruptura de jarillón traerá más problemas a los propietarios del suelo donde ese polígono tenga afectación, generará desvalorización en los predios y afecta su goce, uso y disposición. Queda, además, la incertidumbre sobre el manejo de los residuos de la ciudad, así como el no saber qué pasa exactamente con el Relleno Sanitario Doña Juana.



La alcaldesa debe entender que acá se trata de ser responsables con la ciudad, un proyecto de esta magnitud no puede ser decretado por los argumentos anteriormente mencionados. Más allá del afán de cumplir una promesa de campaña, la invitamos a que piense en qué va a construir por los próximos años en caso de que proceda a decretar el POT, aun cuando, contradictoriamente, usted misma le solicitó al gobierno anterior no hacerlo de esa manera porque, según decía, "se obligaba a los ciudadanos a tener la visión de ciudad del gobernante de turno, desconociendo lo que los bogotanos necesitan". La invitación es a que vuelva a presentar el POT en 2022 con los respectivos ajustes que la ciudadanía, gremios y demás actores involucrados piden que sean tenidos en cuenta. Un POT de afán no le sirve a Bogotá.

LUCÍA BASTIDAS UBATÉ

Concejal de Bogotá