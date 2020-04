Trump, en picada

Todos los ojos de los comentaristas políticos estadounidenses están puestos hoy en un puñado de mujeres. Una de ellas será clave para que Joe Biden logre la hazaña de vengar el próximo 3 de noviembre la derrota de Hillary Clinton a manos de Donald Trump en 2016.



Lo que parecía imposible antes del coronavirus ha cobrado factibilidad por el manejo errático que Trump ha dado a la emergencia, que ya borró sus ventajas con miras a las elecciones: se esfumaron las ganancias históricas de la Bolsa de Nueva York, la economía estadounidense está colapsada, y los contagios y muertes por la pandemia siguen en aumento.

Con la candidatura presidencial del Partido Demócrata en el bolsillo, Biden ya anunció que su compañera de fórmula será una mujer. No ha dicho su nombre, pero varios saltan a la vista. En la primera fila están las precandidatas que se destacaron en las primarias y compitieron con él en los debates: Elizabeth Warren, Kamala Harris, Kirsten Gillibrand y Amy Klobuchar.



También hay otras mujeres que no participaron en la lucha por la candidatura presidencial, pero poseen suficiente capital político para que Biden las tenga en cuenta. La más notable es Stacey Abrams, una abogada, escritora y política afroamericana que creció en un hogar humilde de Georgia, en el sur profundo de Estados Unidos, y con gran esfuerzo hizo una carrera política que le dio estatura nacional. Fue elegida dos veces a la legislatura de Georgia y en 2018 estuvo a punto de dar un batacazo mayúsculo a esa ciudadela racista del sur: la gobernación de su estado, un territorio que aún rinde homenaje en el parque temático de Stone Mountain, con sus rostros tallados en piedra, a los líderes confederados que libraron la Guerra Civil en defensa de la esclavitud: su presidente, Jefferson Davis, y los generales Robert E. Lee y Stonewall Jackson.



Enfrentada al republicano Brian Kemp, quien buscó aglutinar a los conservadores al describirla como una reencarnación de Bernie Sanders, Abrams disputó al milímetro la elección y se perfiló como la primera gobernadora afroamericana en la historia estadounidense, pero unas confusas talanqueras legales impidieron su triunfo. Se negó a aceptar el dictamen que daba la victoria a Kemp por un punto de ventaja porque el sistema electoral obstaculizó el registro y el voto de los afroamericanos, lo cual ocurre desde hace mucho tiempo en el sur de Estados Unidos. Insistió por medios legales en que se realizara una segunda vuelta y ante el rechazo de la autoridad electoral puso fin a su campaña, sin conceder la victoria a Kemp. Esto acrecentó su popularidad entre los demócratas, como se demostró en 2019 al ser escogida por su partido para dar la réplica al discurso presidencial de Trump, distinción que se otorgó por primera vez a una mujer afroamericana.



Haber defendido un programa progresista en uno de los estados políticamente más atrasados de Estados Unidos hizo especialmente notable el éxito electoral de Abrams. Su mensaje, como el de Barack Obama y otros políticos demócratas que ayudaron a su partido a recuperar en 2018 la mayoría en la Cámara de Representantes, atrajo a la población más liberal, joven, femenina y diversa, que en los años recientes ha ganado espacio en el escenario político estadounidense. En esos segmentos es donde Biden podrá conquistar la ventaja necesaria para derrotar a Trump.



Para quienes seguimos considerando incomprensible que en el país de Washington, Lincoln, Roosevelt y Kennedy prevalezca un liderazgo tan deleznable como el de Trump, la posibilidad del resurgimiento demócrata en noviembre es un augurio de mejores tiempos no solo para Estados Unidos, sino para el mundo entero. Dado el creciente poder de las mujeres en la política estadounidense, es de Perogrullo que la carta femenina será decisiva para que Biden libre a su país y al mundo de la pesadilla que vivimos desde hace casi cuatro años.



LEOPOLDO VILLAR BORDA