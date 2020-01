Rebelión por la Tierra

En buena hora llegó a Colombia la más reciente ola mundial de protesta ambientalista, nacida en Londres con el nombre de Extinction Rebellion (Resistencia contra la Extinción, también abreviado como XR), uno de los movimientos sociales más atrevidos de los últimos tiempos. Su objeto es impedir la extinción masiva de animales y plantas, así como la posible extinción de la humanidad a causa del cambio climático.

La XR nació en 2018 por iniciativa de la organización británica Rising Up (Levantarse), una agrupación de activistas que busca cambios de fondo en las políticas ambientales prevalecientes en el mundo. Sus miembros comenzaron por reunirse periódicamente para acordar acciones de protesta contra esas políticas y luego pasaron a la acción con el lanzamiento de la XR.



Lo más llamativo de esta rebelión en plena gestación en el mundo es que entre sus promotores hay personas que pasan de los 70 años y no pocos son mayores de 80. Varios de ellos, como Phill Kingston, un ciudadano británico de 83 años, se han hecho célebres por realizar actos tan audaces como encadenarse a los trenes, bloquear puentes, pegarse al piso en los espacios públicos, ocupar centros comerciales o interrumpir el tránsito.



Se enorgullecen de llamarse ‘los arrestables’ porque con sus actos desafían abiertamente a las autoridades para que los pongan presos. Una de sus últimas acciones la protagonizó un activista que se trepó a una chimenea industrial de 20 metros en Bristol. Otro atrajo la atención de todos los medios británicos al disfrazarse como el primer ministro Boris Johnson, con peluca incluida, y escalar un andamio levantado frente al Big Ben, uno de los monumentos emblemáticos de Londres.



La rebelión se extendió primero en Europa y Estados Unidos, donde ganó adeptos con rapidez y adquirió una creciente visibilidad. Sus actos de desobediencia se han realizado en más de 60 ciudades, y a las filas de sus seguidores se han incorporado numerosos activistas en África y América Latina. Grupos de ellos están activos en Bogotá, Buenos Aires, Santiago de Chile y São Paulo.



En Estados Unidos, el movimiento ha contribuido a atraer la atención del público y de los aspirantes a suceder a Donald Trump en la Casa Blanca hasta el punto de elevar el tema ambientalista en la lista de prioridades del electorado para las elecciones de este año. Hasta hace poco, el principal ‘issue’ o tópico de discusión entre los precandidatos presidenciales era la salud, y luego estaban la inmigración, la economía y la educación, pero las prelaciones están cambiando.



Esto no es de extrañar porque los efectos del calentamiento global se están sintiendo con creciente rigor en el territorio estadounidense. Los devastadores incendios en California y las destructoras tormentas en otros estados han abierto los ojos de los políticos y de la población en general sobre la necesidad de atender este frente. Están surgiendo voces que piden adoptar la lucha contra el cambio climático como un propósito nacional.



Ya se habla, por ejemplo, de la necesidad de un Nuevo Trato Verde, a semejanza del Nuevo Trato que promovió Franklin Delano Roosevelt en los años 30 del siglo pasado para enfrentar la Gran Depresión. Voces tan prestigiosas como la de Thomas L. Friedman, columnista de ‘The New York Times’, han planteado que la mejor bandera de los demócratas para derrotar a Trump en noviembre podría ser “la carrera por la Tierra”, por analogía con “la carrera del espacio” propuesta exitosamente por John F. Kennedy en su campaña por la presidencia en 1960.



En Colombia debería ocurrir algo parecido. Por su gran riqueza natural y su biodiversidad, el país está llamado a ocupar un puesto de vanguardia en esta lucha. Por fortuna hay signos alentadores como los triunfos electorales logrados en 2019 por el partido Alianza Verde, uno de cuyos principales principios es la defensa de la Tierra.



LEOPOLDO VILLAR BORDA