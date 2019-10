Rebelde con causa

La protesta simbólica de Michael Baca, un estudiante universitario que se rebeló en 2016 contra la forma de elegir al presidente de Estados Unidos, está a punto de elevar a la máxima corte de ese país un litigio que podría causar un revolcón en el sistema electoral de la Unión Americana.

Como miembro del colegio electoral de Colorado, Baca se negó a seguir la tradición que lo obligaba a votar por Hillary Clinton, la ganadora en su estado, y lo hizo por John Kasich, un rival republicano de Donald Trump, en un acto de rebeldía contra el sistema indirecto que ha dado la presidencia a cinco perdedores en la votación popular nacional: John Quincy Adams en 1824, Rutherford B. Hayes en 1876, Benjamin Harrison en 1888, George W. Bush en 2000 y Trump en 2016.



Sabiendo que el sistema favorecía a Trump aunque había perdido en el país por 3 millones de votos, Baca intentó cambiar el resultado, y por ello fue destituido por el secretario de Estado de Colorado, Wayne Williams. Pero el asunto no paró ahí. Junto con otros ‘electores desleales’, Baca demandó la destitución en la Corte Federal de Denver, que negó su petición en 2018. Apeló entonces ante la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito, con sede en la misma ciudad, y el 20 de agosto pasado obtuvo una decisión favorable que hizo historia.



La corte sentenció que los miembros del colegio electoral no están obligados a votar por el candidato que obtenga la mayoría de los votos populares y que deben hacerlo “con discernimiento”, afirmación que llenó las expectativas de Baca y sus compañeros de movimiento. Ellos prefieren ser llamados ‘electores de Hamilton’ porque se apoyan en la interpretación que dio Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, a la norma constitucional sobre la elección presidencial.



Los textos que Hamilton publicó en The Federalist (El Federalista) para defender la Carta adoptada por la Convención de Filadelfia en 1787 son la biblia estadounidense en materia constitucional. Respecto a la elección presidencial, Hamilton escribió que los miembros del colegio electoral deberían votar “con discernimiento” (la misma expresión empleada en la sentencia de la Corte de Apelaciones de Denver que favoreció a Baca) y “asegurar que el cargo de presidente no será otorgado jamás a una persona que no esté dotada en un grado eminente con las calificaciones requeridas”.



Los ‘electores de Hamilton’ no son los únicos que piensan que Trump no reunía esas calificaciones y que por esa razón, entre otras, se rebelaron contra el colegio electoral. Para muchos estadounidenses, incluyendo a los aspirantes presidenciales Bernie Sanders y Elizabeth Warren, el sistema es un anacronismo del siglo XVIII. En Estados Unidos fue adoptado para proteger a los estados pequeños del predominio de los grandes centros urbanos, pero esa protección desapareció cuando los estados decidieron otorgar todos sus electores al ganador del voto popular en cada estado. Así, tres o cuatro estados grandes pueden decidir la elección, como ocurrió en 2016, cuando lo hicieron Florida, Míchigan, Pensilvania y Wisconsin, todos por uno por ciento o menos.



Los ‘electores de Hamilton’ son apoyados por organizaciones como Equal Citizens (Ciudadanos Iguales), entidad que promueve la igualdad entre los estadounidenses, y el ‘Convenio del voto popular nacional’, un acuerdo entre estados para favorecer al ganador de la votación popular nacional. Este entrará en vigor cuando los estados participantes sumen los 270 votos que constituyen la mayoría del colegio electoral nacional. Hoy suman 189.



Los 65,8 millones que votaron por Hillary Clinton en 2016 seguramente están entre quienes piensan que el sistema debe ser modificado. Lo ideal sería que esto ocurriera antes de la elección presidencial de 2020 para que no gane otra vez el perdedor en la votación popular, que bien podría ser el mismo Trump.