Puerto Rico, en la olla

Si en la historia contemporánea se buscan pruebas de la ley de Murphy (‘No hay situación que no pueda empeorar’), pocas serán mejores que la de Puerto Rico. La caída del gobernador Ricardo Roselló fue una gran victoria del pueblo puertorriqueño, pero no marcó el final de la pesadilla que agobia a la isla.

Roselló dejó una deuda de 72.000 millones de dólares, una economía quebrada, una infraestructura semidestruida, un sistema político corrupto y una población empobrecida y disminuida por el éxodo de la cuarta parte de los habitantes. A esto se agrega el limbo jurídico en el que está la isla desde 1898, cuando pasó de ser colonia española a protectorado de Estados Unidos.



Solo durante diez meses, entre febrero y diciembre de 1898, Puerto Rico disfrutó de autonomía por concesión de la Corona española. Esta liberación terminó cuando España cedió su soberanía sobre la isla a Estados Unidos. Desde entonces, aquella está bajo la tutela de Washington, primero con la ocupación militar, después con gobernadores estadounidenses y desde 1952, cuando se constituyó el Estado Libre Asociado (ELA), bajo la soberanía de la Unión Americana, pero sin ser parte de ella ni tampoco un Estado independiente.



Los puertorriqueños pueden elegir sus gobernadores, legisladores y jueces, pero no pueden participar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, aunque son ciudadanos estadounidenses. Solo tienen un representante, con voz pero sin voto, en el Congreso de Washington. Este régimen híbrido les generó desde el comienzo una crisis de identidad que el dramaturgo René Marqués interpretó hace más de medio siglo en ‘La carreta’, un clásico de la literatura puertorriqueña que describe el viaje de una familia de jíbaros a Nueva York con la ilusión de mejorar su situación, y al verla frustrada deciden regresar en busca de sus raíces.



El ELA resultó de un acuerdo con Estados Unidos realizado por Luis Muñoz Marín, el primer gobernador elegido por los puertorriqueños. Ese acuerdo le ganó a Muñoz Marín la reelección por tres períodos consecutivos, en los cuales consiguió situar a Puerto Rico en un nivel económico comparable al del primer mundo. Después, la economía se vio favorecida por una ley estadounidense que dio incentivos a las corporaciones que se establecieran en la isla, lo cual la convirtió en un paraíso fiscal. La ley estuvo vigente hasta 2006 y llevó a gigantes como Microsoft y Pfizer a instalarse allí para no pagar impuestos. Pero resultó ser un presente griego, pues al desaparecer los incentivos las empresas se retiraron y los puertorriqueños se quedaron sin las inversiones, pero con la recesión y el desempleo.



Los gobernantes de las últimas décadas no impulsaron un programa económico propio y a los partidos los invadió la corrupción, cuya muestra más reciente fue la del gobierno de Roselló. Si se agrega la catástrofe del huracán María, en 2017, y la actitud de Donald Trump, que dio la espalda a la isla en su peor crisis, se comprende el desasosiego de los puertorriqueños, que se debaten entre la aspiración a incorporarse de lleno a la Unión Americana, buscar la independencia o mantener los beneficios del actual estatus.



Cinco veces se han convocado referendos sobre dicho estatus, con tres opciones: mantener el ELA, convertirse en un estado de la Unión Americana (la estadidad) o constituirse en una nación independiente. En los dos primeros, la mayoría votó por el ‘statu quo’ y en los tres últimos ganó la ‘estadidad’. Muy pocos votaron por la independencia. Pero la voluntad mayoritaria en favor de convertirse en un Estado de la Unión Americana no es suficiente, porque la decisión está en manos del Congreso de Washington, y este no se ha mostrado favorable a ella. Así, los puertorriqueños seguirán siendo ciudadanos de segunda clase del país que hace más de un siglo les impuso el ‘sueño americano’.



LEOPOLDO VILLAR BORDA