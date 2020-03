Países partidos

Como en Colombia somos adictos a mirarnos el ombligo, aquí se suele hablar de la polarización política como un fenómeno exclusivamente nacional. Pero basta mirar alrededor para comprobar lo contrario. La polarización, como las ‘fake news’, es una realidad que se puede observar en casi todo el mundo.



La división de opiniones es apenas natural en una sociedad que pretende ser democrática, y ocurre, inclusive, en los regímenes totalitarios. Aunque estos intentan imponer sus verdades a la fuerza, siempre hay un sector de la población que se resiste a ser indoctrinado. Así sucedió hasta en la Alemania nazi, donde hubo rebeldes entre los civiles y aun en el ejército.



Pero una cosa es el desacuerdo y otra, la pugna envenenada. Si nos limitamos al vecindario, vemos que no hay país que no la sufra. El ejemplo extremo es Venezuela, donde una oposición que ya mostró ser mayoritaria pero se equivocó en sus estrategias sigue confrontando a un poder real que no da muestras de perder fuerza. Algo semejante se puede decir de Nicaragua, con el agravante de que el líder de la rebelión que derrotó hace cuarenta años a la dinastía de los Somoza busca ahora establecer otra dinastía y reprime la protesta popular con métodos semejantes a los de aquella dictadura.



También en Brasil hay una enorme grieta que divide a los partidarios del presidente Jair Bolsonaro y los del expresidente Lula, quienes podrían enfrentarse en las elecciones de 2022 si la justicia anula la sentencia hoy suspendida contra el segundo y esto le permite postularse para un nuevo mandato. Y ni hablar de sus vecinos, Perú y Bolivia, el primero con un Congreso fragmentado en diez bancadas y la segunda a menos de dos meses de unas elecciones presidenciales convocadas por el gobierno provisional que sucedió a Evo Morales, en las que se confirmará la división de la población en bandos irreconciliables.



Esa división no solo tiene ingredientes políticos, sino también raciales y geográficos, pues de un lado están los indígenas que viven principalmente en el occidente, cuyo centro es La Paz, y del otro, los blancos y mestizos del oriente que tienen su capital en Santa Cruz de la Sierra, el primer centro industrial del país. En el occidente, Morales sigue contando con el apoyo mayoritario de la población. En el oriente se gestó el golpe contra su gobierno, y de allí salió la presidenta interina, Jeanine Áñez, instalada en noviembre pasado en el Palacio Quemado.



El fenómeno se repite dondequiera. Ha alcanzado niveles muy altos en Chile y Ecuador, como se vio recientemente. En Argentina y México, ni siquiera los nítidos triunfos electorales de Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador pusieron fin a una discordia que lleva décadas.



Pero la principal polarización es la que sufre la región como un todo. Muchas veces se buscó, sin éxito, revivir el sueño de unidad que alentó la gesta de Bolívar. Los proyectos integracionistas (desde la Alalc y el Grupo Andino, pasando por Mercosur, Caricom y la Alianza del Pacífico hasta llegar al Alba, la Alianza Bolivariana promovida por Hugo Chávez como contrapartida del Área de Libre Comercio de las Américas impulsada por Estados Unidos) no consiguieron dar a la América Latina una voz propia y única para que no fuera, como dijo García Márquez, “un alfil sin albedrío” en las pugnas hegemónicas que libran los centros del poder mundial.



El balance está a la vista de todos: un escenario de atomización que desnuda la vulnerabilidad de cada país individualmente y de la región en su conjunto frente a las grandes potencias. Las consecuencias son el aplazamiento indefinido de la integración regional soñada desde la independencia y, en el interior de los países, la postergación del anhelo de crear democracias auténticas, frustrado en medio de la crispación social y la algarabía de las redes sociales.



LEOPOLDO VILLAR BORDA