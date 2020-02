¿Otra arca de Noé?

Yuval Harari, el escritor israelí que ha causado sensación en el mundo con sus libros sobre la experiencia humana y los peligros de la inteligencia artificial, acude a una imagen archiconocida para darnos una idea de lo que nos espera si sucumbimos a ese nuevo Leviatán que ya esclavizó a miles de millones de personas con la cadena que los ata a su celular.



En ‘Homo Deus’, el tomo más ambicioso de su trilogía, Harari dice que al paso que vamos no se salvará el planeta, pero los ingenieros de la nueva ciencia podrían construir un arca de Noé de alta tecnología para intentar el rescate de los dueños del poder mientras miles de millones perecen con la inevitable destrucción de la Tierra.

Más que una tenebrosa profecía, se trata de una seria advertencia sobre las consecuencias que puede traer el vertiginoso desarrollo de la inteligencia artificial. La primera, según Harari, es la de convertir al ‘Homo sapiens’ en ‘Homo deus’, al darle poderes tan inimaginables como el de prolongar la vida a 500 y hasta mil años. Es un peligro tan real como el de una guerra nuclear o un colapso ecológico causado por la obsesión del aumento ilimitado del PIB. En el espacio de esta columna no es posible analizar a fondo la obra del pensador hebreo, pero sí reflexionar sobre una de sus tesis, la del crecimiento económico.



Como en el resto del mundo, en Colombia nos hemos acostumbrado a recibir como una gran noticia el anuncio de que aumentó la producción de vehículos, artículos electrodomésticos y otros bienes de consumo. Pocos se detienen a medir las consecuencias de ese crecimiento porque hace mucho tiempo se consagró como una verdad indiscutible que la economía debe crecer. Pero ¿cuánto y hasta cuándo?



Harari no es el único ni tampoco el primero en cuestionar la idea fija del crecimiento ilimitado, que atenta contra la preservación de la igualdad social y la protección del medio ambiente. Lo primero, porque ni en la sociedad más democrática ese crecimiento es compartido equitativamente por todos, y lo segundo, porque en muchos casos aquel se logra a costa de afectar la naturaleza.



Los defensores a ultranza del crecimiento ‘per se’ sostienen que la producción de más y más bienes y el aumento continuo de su intercambio son deseables porque crean riqueza, también en forma constante. Se refieren, por supuesto, a la riqueza representada en pesos y centavos, o si se quiere en dólares, euros, rublos o ‘renminbi’. Pero esa no es la única riqueza que beneficia a la gente. Hay otras, como la ecológica y la social, que tocan más directamente la vida de las personas y la estabilidad del medio natural en el que discurre su existencia.



Se ha dicho mil veces que el planeta que habitamos no puede ser explotado indefinidamente sin el riesgo de agotar los medios de subsistencia y, en consecuencia, poner en peligro la supervivencia de las especies que lo habitan, incluyendo la humana. Sin embargo, esta verdad de a puño no se ha abierto paso con la fuerza que sería deseable en los centros de poder, donde solo manda el dinero.



Lo anterior no ha impedido la formación de organizaciones como el Partido Verde Europeo, comprometidas con una agenda contraria: la que busca una economía sostenible y dirigida a mejorar el bienestar humano, más que el aumento de la producción y el consumo como fines en sí mismos. Aquellos son elementos indispensables para alcanzar la justicia social y ambiental y asegurar que los seres humanos vivan en armonía con la naturaleza.



En Colombia estamos a la zaga en esa cruzada, aunque deberíamos estar a la cabeza por ser uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo. Si no conservamos los bosques, la flora, la fauna y los recursos hídricos, estaríamos condenados a sufrir el final vaticinado por Harari, sin la posibilidad de que ser alguno halle un espacio en su imaginaria arca de Noé.



LEOPOLDO VILLAR BORDA