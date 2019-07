Las herederas de Merkel

Angela Merkel está de salida como canciller de Alemania, pero sigue siendo la mujer más poderosa del mundo, como la ha calificado la revista Forbes por ocho años seguidos. Cuando faltan dos para que concluya su mandato (si no se retira antes por motivos de salud), ya consolidó su influencia en Alemania y el mundo con un logro que no tiene paralelo: el de situar a dos de sus más estrechas colaboradoras en posiciones claves para defender su legado en el Gobierno alemán y la Unión Europea.

Una imagen única, captada hace pocos días por los fotógrafos en el Palacio de Bellevue de Berlín, sintetiza los últimos movimientos de Merkel en los tableros del ajedrez político nacional y continental. Allí aparece con su exministra de Defensa, Ursula von der Leyen, elegida con su apoyo como la primera presidenta de la Comisión Europea, y con Annegret Kramp-Karrenbauer, escogida por ella para reemplazar a la anterior en ese ministerio. El triunvirato femenino es la viva muestra de que, aun tras el revés electoral que sufrió en octubre pasado, Merkel sigue sosteniendo con firmeza las riendas del poder mientras renueva el liderazgo de su partido y afianza el influjo alemán en la política europea.



En medio de los conflictos, el populismo y el desorden que imperan en el mundo, es refrescante el ejemplo de la gobernante, a la cabeza de un país que resurgió varias veces de sus cenizas y en donde hoy es posible manejar situaciones críticas y ventilar debates de fondo en forma civilizada. Sin hacer caso al ruido de los extremistas que no ocultan su nostalgia por el nazismo, está asegurando su legado y conduciendo el Gobierno de la primera potencia europea hacia una transición tranquila.

Merkel ganó su cuarto mandato consecutivo en 2017, pero su victoria fue ensombrecida por el avance de la ultraderechista Alianza para Alemania (AFD), un partido contrario al islam, al euro y a la inmigración, y defensor de lo que hicieron los soldados alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Este avance continuó en las elecciones de 2018 y llevó a Merkel a renunciar a la presidencia de su partido y a una nueva postulación a la cancillería, aunque no por eso dejó de ser la política más popular y poderosa de Alemania. Tanto así que ya marcó el rumbo de su partido y del Gobierno.



En los centros de poder del mundo ya resuena el nombre de Annegret Kramp-Karrenbauer, la próxima ocupante de la cancillería en Berlín. AKK, como es llamada por sus iniciales, subió en los últimos seis meses dos escalones políticos definitivos, el primero al ser elegida en reemplazo de Merkel como presidenta de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y el segundo, al ser nombrada ministra de Defensa. Quedó, así, en una situación envidiable para ascender a la cancillería cuando concluyan en 2021 los 13 años de Merkel al frente del Gobierno.



La elección de AKK en la presidencia de la CDU, el partido más importante de Alemania, era un ascenso anunciado desde cuando Merkel la promovió hace un año y medio a la secretaría general de la colectividad. Llegó a ese cargo después de una larga trayectoria en la política regional y local que culminó con su elección como presidenta del estado del Sarre, uno de los más pequeños del país, pero dueño de una larga tradición industrial.



El gran desafío para AKK es el ascenso del neonazismo, que algunos atribuyen a la decisión de Merkel de llevar a su partido hacia la izquierda y abrir las puertas de Alemania a los inmigrantes. En el interior de la CDU hay desacuerdos al respecto, los cuales fueron expuestos abiertamente en el congreso que eligió a AKK. Pero ella ha dado señales de que no alterará el curso señalado por Merkel, sino que seguirá el ejemplo de Gerhard Schroeder, el excanciller socialdemócrata que sucedió a Helmut Kohl en 1998, que, aun perteneciendo a un partido distinto al de su antecesor, prometió que no haría las cosas de modo diferente, sino que trataría de hacer algunas mejor.