La sombra de Fujimori

En medio de la crisis venezolana, las convulsiones en Bolivia, Ecuador y Chile y el movimiento de protesta social en Colombia, ha pasado casi inadvertida la crucial coyuntura que vive otro país andino: el pulso entre el gobierno peruano y la oposición fujimorista, que tendrá un desenlace decisivo el próximo 26 de enero.

Ese día, 24 millones de peruanos elegirán un nuevo Congreso en reemplazo del que disolvió el presidente interino, Martín Vizcarra, el 30 de septiembre pasado. No serán unas elecciones comunes y corrientes. Con una clase política sacudida por escándalos de corrupción y los últimos cuatro presidentes alcanzados por los tentáculos del caso Lava Jato, más de veinte partidos, varios de cuyos líderes están presos o desprestigiados, competirán por 130 curules, con la posibilidad de que triunfe el de Keiko Fujimori, la hija del gobernante que cayó el año 2000 acosado por la desvergüenza de su régimen y después fue condenado a 25 años de cárcel.



Keiko, quien ha aspirado dos veces a la presidencia y en 2021 lo hará de nuevo, pagó 13 meses de prisión bajo el cargo de recibir aportes ilegales de Odebrecht y sigue enfrentando un proceso judicial. Lo cual no obsta para que Fuerza Popular, el partido que fundó en 2010 con miras a su primera campaña presidencial, esté en capacidad de refrendar la mayoría obtenida en las elecciones de 2016 y luego postularla de nuevo para que restaure el régimen caudillista, populista y demagógico que dirigió su padre.

Aún no están definidos todos los candidatos presidenciales, aunque han sido mencionados algunos como Salvador del Solar, Julio Guzmán, George Forsyth, Verónica Mendoza y, por supuesto, Keiko Fujimori. Más allá de los nombres, el dilema de los peruanos será decidir entre unos partidos permeados por la corrupción y una opción alternativa que todavía no aparece.



El deterioro del sistema político peruano es mayor que el que condujo hace medio siglo a la última dictadura militar. No están en escena líderes como Víctor Raúl Haya de la Torre, el fundador del Apra que intentó por tres veces llegar a la presidencia y siempre fue bloqueado por los militares. Tampoco hay partidos fuertes como el mismo Apra, cuya decadencia fue rubricada por el suicidio de su último líder, el expresidente Alan García, cuando iba a ser detenido el 17 de abril pasado por acusaciones relacionadas con Odebrecht. En cambio, sobre el Perú se cierne desde hace ya tres décadas la amenaza de otro fujimorato, como se llamó al escandaloso gobierno de Alberto Fujimori.



Detenido en Chile, extraditado al Perú y condenado en 2007, Fujimori sigue en prisión, aunque fue indultado por Pedro Pablo Kuczynski en una componenda que le costó la presidencia, pues el indulto fue revocado por un juez de la Corte Suprema. Y aunque parezca mentira, todavía cuenta con el respaldo de muchos peruanos por haber derrotado a Sendero Luminoso, a pesar de que encabezó un régimen dictatorial y cleptocrático, se hizo reelegir fraudulentamente y violó sistemáticamente los derechos humanos.

Si el fujimorismo mantiene sus mayorías en el Congreso en las elecciones del próximo 26 de enero, se volvería a plantear la disputa que llevó a Vizcarra a disolverlo

La flaca memoria colectiva hace que la mayoría de los partidos en los que se fragmentó la política peruana compartan las ideas derechistas de Fujimori. Desde que el Apra se desmoronó, Perú carece de una opción de izquierda que les haga contrapeso, aunque el progresista Frente Amplio ocupó el tercer lugar en las elecciones de 2016. Ahora encabezan las encuestas, junto con Fuerza Popular, el partido Acción Popular, el Partido Morado y la Alianza para el Progreso, todos de derecha.



Si el fujimorismo mantiene sus mayorías en el Congreso, se volverá a plantear la disputa que llevó a Vizcarra a disolverlo y convocar nuevas elecciones. La investigación contra Keiko no ha concluido, pero en medio del caos podría resultar favorecida por la sombra de su padre, que no solo se extiende sobre su partido, sino sobre otros en los que milita más de un antiguo fujimorista.

