La hora de los liberales en EE. UU.

A punto de terminar la caótica y regresiva presidencia de Donald Trump, en Estados Unidos está llegando la hora de los liberales. Con su postulación asegurada como el candidato presidencial del Partido Demócrata, Joe Biden está aglutinando todos los sectores de su colectividad, y cada día se vislumbra con más claridad la posibilidad de que derrote a Trump en las elecciones del próximo 3 de noviembre.

Los pesos pesados del Partido Demócrata, comenzando por Nancy Pelosi, Elizabeth Warren y los demás que se disputaron la candidatura con Biden, ya se pronunciaron en su favor. El abrazo más significativo en este tramo decisivo de la campaña electoral fue el de Bernie Sanders, quien hasta hace poco fue su principal rival y representa al sector más entusiasta, juvenil y progresista de la sociedad estadounidense. Es el que más fuerza ha cobrado en los barrios populares de las ciudades con el surgimiento de figuras como Alexandria Ocasio-Cortez, la joven política que aplastó a la vieja guardia de los políticos demócratas en Nueva York y en pocos meses se convirtió en una figura nacional.



Respaldado por su ejército de fervorosos seguidores, cuyo impulso fue decisivo para que los demócratas recuperaran la mayoría en la Cámara de Representantes en 2018, Sanders acordó con Biden una agenda que busca recobrar el tiempo y los avances perdidos durante los últimos cuatro años en todos los campos, desde la salud y la justicia hasta la educación y el cambio climático. Es una agenda que consagra metas muy caras a los liberales, como las de frenar las deportaciones, atacar el racismo y depurar la policía.



En materia de salud, el propósito es fortalecer el ambicioso programa que los republicanos bautizaron despectivamente como ‘Obamacare’ y que en su aplicación ha ganado el aprecio de millones de estadounidenses que carecían de un seguro de salud. Aunque no se llegó a adoptar la meta de Sanders de Medicare for All (la extensión del seguro a todos los estadounidenses), se incorporarán garantías adicionales en la ley del ‘Obamacare’, como la opción de un plan gratuito y la eliminación del requisito del deducible.



No es todo lo que anhelan Sanders y sus partidarios, que no temen usar la palabra ‘socialista’ a pesar de sus connotaciones perversas en el lenguaje político estadounidense. Pero son ingredientes suficientes para un plan de gobierno orientado a mover a Estados Unidos en la dirección que buscaron los gobiernos más progresistas de su historia, como los de Roosevelt, el bueno, y John F. Kennedy.



El renacimiento de los demócratas no es el único síntoma de que los estadounidenses comienzan a despabilarse tras la pesadilla que ha significado el funesto gobierno de Trump. Otra manifestación de este despertar fue la reciente publicación, en la influyente revista ‘Harper’s Magazine’, de un manifiesto contra la intolerancia firmado por más de 150 intelectuales de todo el mundo bajo el título ‘Una carta sobre justicia y debate abierto’. El documento, entre cuyos firmantes están personajes tan célebres como Salman Rushdie, Francis Fukuyama y Noam Chomsky, abrió una saludable polémica sobre el clima de intolerancia hacia el pensamiento libre, principalmente en las redes sociales, que han generado los permanentes ataques de Trump a quienes no aprueban su fanatismo.



Algunas ideas de Sanders no fueron incluidas en la plataforma de Biden, como las de eliminar la deuda estudiantil y legalizar la marihuana. Seguramente sus partidarios seguirán abogando por ellas. Por ahora, lo que cuenta es que los demócratas se están uniendo alrededor de un programa llamado a revivir las mejores épocas de la política en Estados Unidos. Es una buena noticia para todo el mundo, que solo puede obtener beneficios si las fuerzas progresistas estadounidenses logran impedir que este año se repita la anomalía histórica que significó la elección de Trump en 2016.



LEOPOLDO VILLAR BORDA