Jeroglífico español

Quienes juzgan enredada la política colombiana deberían echar un vistazo a España. Ya pasó más de un año desde la caída de Mariano Rajoy, que puso fin a una de las peores crisis de la democracia española, y el país sigue sin gobierno.

Está el rey, pero él no gobierna. Hay un presidente en funciones, Pedro Sánchez, pero no puede gobernar. Llegó allí automáticamente al caer Rajoy, pero necesita la confirmación del Congreso, y esta no ha ocurrido. Estas son las dificultades que surgen del régimen parlamentario. También ocurren en Alemania, Italia, Portugal, el Reino Unido, Italia y otras decenas de países.



El caso de España sobresale ahora por el tiempo que lleva bloqueado su Gobierno. Para entender por qué hay que comenzar por desenmarañar el jeroglífico de sus partidos políticos. Solo para descifrar sus siglas se debe tener un diccionario a la mano. Las más sonadas son las del socialista (PSOE) y el conservador, que por razones desconocidas se llama Partido Popular (PP). Pero hay otras menos legibles: ERC, EH Bildu, PRC, Cs, Vox, JxCat, PNV, CC y NA+, para nombrar los representados en el Congreso.



Fuera del jeroglífico está Podemos, el partido de Pablo Iglesias, que se disputa con el PSOE el voto nacional de la izquierda. Iglesias fue uno de los candidatos más votados en las recientes elecciones y en 2016 formó una coalición con Izquierda Unida que se llamó Unidos Podemos. Esta coalición incluyó después a otros grupos de izquierda y cambió su nombre por Unidas Podemos en homenaje al movimiento feminista. Hoy conforma el tercer bloque parlamentario después del PSOE y el PP.



Cuando Rajoy cayó en junio del año pasado por un escándalo de sobornos, contratos viciados y financiaciones ilegales que involucraron a la dirigencia del PP y el líder del PSOE fue elegido presidente del Gobierno, su intención era gobernar hasta el fin de la legislatura en 2020, pero la derrota de su proyecto de presupuesto para 2019 lo obligó a disolver el Congreso y convocar elecciones.



Los comicios efectuados en abril pasado mostraron que España sigue partida en dos, 80 años después de concluida la guerra civil que dejó más de medio millón de muertos y 44 años después de la muerte del dictador Francisco Franco. No es una división tan clara como la que enfrentó a republicanos y fascistas en la guerra, pero, a semejanza de aquella, se concreta en un bloque de izquierda, encabezado por el PSOE, que obtuvo el 48,13 % de la votación, y uno de derecha, encabezado por el PP, que recogió el 47,18 %. Este último incluye a Vox, una agrupación tan extremista que no oculta su devoción por la memoria de Franco.



En escaños, la izquierda obtuvo 186 y la derecha, 164. Pero a la hora de confirmar en el Congreso la investidura de Sánchez, solo votaron por él los 123 diputados del PSOE y uno del Partido Regionalista de Cantabria (PRC). Le faltaron los 42 votos de Podemos, a los que habrían podido sumarse los de otros partidos menores. Al no confirmarse su nombramiento, la administración de España quedó bloqueada.



La razón del bloqueo es simple: Iglesias quiere ingresar al Gobierno con varios ministros, y Sánchez prefiere que el PSOE gobierne solo, apoyado desde afuera por Podemos mediante un acuerdo programático. Si no hay solución, Sánchez debería convocar nuevamente a elecciones con la posibilidad de que se repita el resultado de abril.



No cabe generalizar en un país con tan diversas regiones, nacionalidades y comunidades históricas, pero este lío puede atribuirse al carácter español, entre cuyos rasgos no están la subordinación a los intereses colectivos, el orden o la disciplina. En Colombia heredamos estos rasgos, junto con el idioma y la religión. Es fácil imaginar lo que pasaría aquí bajo un régimen parlamentario, cuando los partidos históricos no son ni la sombra de lo que fueron y lo que existe es una colección de montoneras que no tiene nada que envidiarle al jeroglífico español.