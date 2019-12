El salvavidas de Claudia

Entre los numerosos motivos de regocijo que causará el próximo relevo en la Alcaldía de Bogotá hay uno muy concreto porque toca directamente el bolsillo de la golpeada clase media, a la que Claudia López ofreció en buena hora lanzarle un salvavidas.

Se trata del anuncio que hizo la alcaldesa electa de que pondrá coto al aumento exorbitante del impuesto predial y de las tarifas de servicios públicos que pagan los bogotanos, y que en el caso de la energía no tienen que ver con los costos ni el consumo, sino con la corrupción de Electricaribe.



Obligar a todos los contribuyentes del país a tapar el hueco causado por manejos oscuros en la empresa que se ganó el campeonato del despilfarro y la deshonestidad en la costa Caribe es un exabrupto que solo se le podía ocurrir al equipo que rodea al ministro Alberto Carrasquilla. Por desgracia, poco se puede hacer contra esto porque la idea quedó consagrada como ley cuando el Congreso aprobó el Plan de Desarrollo propuesto por el actual gobierno. Pero en el caso del predial la cuestión es muy distinta.



Para comenzar, el gravamen que se cobra a los propietarios de los predios existentes en Bogotá, como en todos los municipios del país, no es fijado por ley sino por una ordenanza del concejo municipal respectivo. Esta corporación, a su vez, debe basar su decisión en el avalúo realizado por las autoridades catastrales. Y estas últimas están sujetas a normas legales que las obligan a considerar todos los factores socioeconómicos para que el gravamen sea justo, diferencial y progresivo. En español castizo, para que los ricos paguen más que los pobres.



No es esto lo que ha venido ocurriendo. Los avalúos catastrales se han ido aumentando en una forma arbitraria e indiscriminada, sin tener en cuenta la realidad de gran parte de la población, como la alcaldesa electa lo demostró durante su campaña con ejemplos de carne y hueso. Uno muy diciente es el que ella señaló al mencionar a una modesta propietaria del barrio Danubio Azul de la localidad de Usme que “no tiene la menor posibilidad de pasar de pagar 47.000 pesos de predial en 2017 a 666.000 en 2019”.



No se trata de un caso aislado. Lo atestiguan los recurrentes brotes de protesta provocados en los barrios populares y de clase media por la llegada de los recibos de pago del impuesto. En ellos habita la gente que inspiró a Álvaro Salom Becerra para escribir la tragicómica historia de don Simeón Torrente, cuyas peripecias y tribulaciones lo convirtieron en símbolo del ciudadano que solo hereda pobreza y deudas. La principal de las cuales, si ha tenido la suerte de hacerse con vivienda propia, es la del impuesto predial.



Ha habido ocasiones en las que la arbitrariedad de los avalúos ha dado lugar a investigaciones disciplinarias a funcionarios del Catastro Distrital. Otras en las que este se ha visto obligado a rectificar los avalúos por la obvia inequidad de los cobros, como ocurrió en 2007 con el 39 por ciento de los predios. Y otras en las que se ha dado la increíble situación de que los avalúos bajan pero los impuestos suben, como pasó en 2016. El año pasado, el incremento de los avalúos y, en consecuencia, del impuesto llegó hasta un 60 por ciento en barrios como Ciudad Salitre. Este año, los aumentos en localidades como Suba y Usaquén fueron tan absurdos como el que denunció la alcaldesa electa, y no obedecieron a cambios físicos o modificaciones en el uso de los predios.



Para los contribuyentes es un misterio la forma como el Catastro determina la capacidad de pago de los hogares. ¿Tiene una bola de cristal? La obviedad de la respuesta implica que estamos condenados a sufrir cada año el golpe tributario proyectado por unos funcionarios con criterios desconocidos desde la lejanía de sus escritorios. Así ha sido, al menos, hasta ahora. Porque si Claudia López cumple su promesa, en 2020 comenzará otra historia.