En un mundo lleno de conflictos, por obvias razones a los colombianos nos impresiona especialmente la extravagante situación que está viviendo Venezuela, con dos gobiernos, dos asambleas legislativas, embajadores de uno y otro bando en distintos países y dos discursos opuestos que hallan mayor o menor eco en los medios y los centros de poder internacionales según el cristal con el que cada uno los mire.

Los venezolanos, sin embargo, no son los únicos que sufren los males de la extrema polarización. El país más poderoso de la Tierra no está menos dividido frente al estrambótico personaje que ocupa la Casa Blanca. El Reino Unido sigue envuelto en la feroz batalla por el brexit. Más cerca de nosotros, la sociedad argentina oscila entre los extremos que se disputan el favor de la opinión desde hace casi un siglo. Y aquí sufrimos una división agravada por la agresividad que contamina el lenguaje social y parece condenarnos a una eterna guerra civil no declarada.



Lo que hace particularmente complicado el laberinto venezolano es la inflexibilidad de los contendientes, que convirtió en una misión imposible el hallazgo de una solución negociada. En un juego de todo o nada, aquellos se niegan a ceder y se apoyan en aliados externos igualmente obcecados cuyos intereses no coinciden con las aspiraciones de los venezolanos. Donald Trump y Vladimir Putin, para hablar de los principales, no piensan en el bienestar del país vecino sino en sus propósitos geopolíticos, que chocan tan frontalmente como los discursos de las dos partes en que está dividida Venezuela.



No ayudan a la búsqueda de una solución la actitud hostil y amenazante de los protagonistas, la abierta o solapada intervención extranjera, la proliferación de las fake news y el ambiente enrarecido del vecindario. Pero ya es tiempo de que los actores de la crisis reconozcan que ni el chavismo ni la oposición van a desaparecer. Están obligados a convivir y tendrán que buscar, tarde o temprano, el hilo de Ariadna que los guíe, como en el relato mitológico griego, a la salida del laberinto.



A este propósito viene como anillo al dedo el memorable discurso pronunciado por el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, el 16 de mayo del año pasado en el estadio de los Yankees ante los estudiantes recién graduados de la Universidad de Nueva York. Refiriéndose a las divisiones, los nacionalismos y los extremismos que proliferan hoy, Trudeau puso el ejemplo vivo de su país para demostrar que la tolerancia y el respeto a la diversidad son la única respuesta eficaz a esas plagas que azotan el mundo. Canadá, recordó Trudeau, fue el resultado de la fusión de dos identidades, una francesa y católica y la otra inglesa y protestante, que se toleraron, se adaptaron, cooperaron y se unieron para construir un país a pesar de las fracturas que produjeron tensiones y guerras entre ingleses y franceses durante casi un milenio. Luego sintetizó así la experiencia de su país:



“Tener la mente abierta hacia los demás es lo que condujo gradualmente a los canadienses a entender que las diferencias pueden y deben ser una fuente de fortaleza y no de debilidad. Y digo gradualmente porque la historia canadiense del siglo XX está llena de ejemplos desafortunados y terribles reveses que todavía estamos tratando de remediar, el más notable de los cuales es la sistemática marginalización y opresión de los pueblos indígenas. No somos perfectos, claro está, pero el espíritu de apertura respecto a otras opiniones y la aceptación mutua realmente apuntalan nuestro enfoque al enfrentar y tratar de resolver los grandes problemas de nuestro tiempo”.



Ni el origen, ni la religión ni la lengua separan a los venezolanos como a los canadienses. Ojalá esta lección sea asimilada por el ‘hermano país’, expresión que empleamos con sinceridad quienes hemos convivido con su pueblo y presenciamos con pesar la desdicha que está sufriendo.

LEOPOLDO VILLAR BORDA