Eco ambientalista

Como todo nos llega tarde (parafraseando a Julio Flórez), en Colombia solo se ha sentido un débil eco de la gigantesca protesta contra el calentamiento global impulsada por Greta Thunberg, la niña sueca que movilizó al mundo en defensa del planeta y les cantó la tabla a los líderes mundiales por su inacción para enfrentar la crisis climática.

Mientras millones de personas, en su mayoría jóvenes, han salido varias veces a las calles de muchas ciudades del mundo para reclamar acciones concretas contra la peor amenaza que enfrenta la humanidad, en nuestro país la mayoría sigue indiferente al problema que también aquí causa inundaciones y sequías, olas de calor y frío, procesos de erosión y desertificación que nos privan de nuestras riquezas naturales.



Solo unas modestas manifestaciones en la plaza de Bolívar de Bogotá, en La Alpujarra de Medellín y en los parques de otras ciudades se unieron a la movilización mundial del 20 de septiembre, la mayor desde cuando comenzaron los Fridays for Future (Viernes por el Futuro) en respuesta a la convocatoria de Greta.



Algo es algo, dirán quienes no pierden la esperanza de despertar conciencia en el país sobre la destrucción de la Tierra. Vana esperanza. Aquí todavía se estima como señal de progreso la mayor producción de vehículos, sin considerar que ese aumento eleva la contaminación del aire que respiramos. Seguimos amarrados al petróleo y el carbón cuando el mundo se orienta cada vez más hacia la producción de energías limpias.



El primer gran paso en ese sentido lo dio el presidente Barack Obama en 2015 con su plan contra el cambio climático, dirigido a reducir en 30 por ciento para 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero, limitar las de las centrales eléctricas a base de carbón y elevar a niveles nunca antes vistos las inversiones en energías renovables. No obstante los intentos de Donald Trump por desmantelarlo, el plan se tradujo en un auge sin precedentes de la energía solar y eólica.



Trump tampoco pudo frenar los efectos del Acuerdo de París, por el cual 175 países se obligaron a adoptar medidas para impedir que la temperatura del planeta suba dos grados centígrados durante este siglo, con los consiguientes efectos catastróficos. El retiro estadounidense del acuerdo en 2017 no desalentó a los otros países firmantes y fue compensado, sobre todo, por el compromiso de China, que libra desde hace años una guerra contra la contaminación. El gigante asiático ya disminuyó en 20 por ciento los niveles de aire envenenado, algo muy significativo si se considera que allí se quema tanto carbón como en el resto del mundo en su conjunto.



Alemania también ha dado ejemplo con un programa de largo alcance para sustituir la energía basada en petróleo. El gran paquete climático alemán fue presentado por Ángela Merkel el mismo día de la reciente movilización mundial y en vísperas de la Cumbre de Acción Climática de la ONU, en Nueva York. El plan contempla inversiones por 40.000 millones de euros para impulsar la transición hacia una economía verde y justifica el título de ‘canciller del clima’ que se le ha dado a Merkel porque hizo del ecologismo y la lucha contra el cambio climático su principal bandera de gobierno.



Guardadas las proporciones, hay cosas que podemos hacer aquí para estar a la altura de lo que demandan los jóvenes del mundo: presionar a las autoridades y a las empresas para que frenen el calentamiento que ellas mismas causan; exigir la eliminación de los vehículos contaminantes y su cambio por eléctricos; adaptar la agricultura a prácticas que no causen emisiones y acelerar la sustitución de los combustibles fósiles por las fuentes no contaminantes de energía. Todo esto debería ocupar la atención nacional en lugar de discusiones superadas en el mundo, como la del fracking, que confirman la sentencia atribuida a Carlos E. Restrepo según la cual Colombia siempre está a la penúltima moda.