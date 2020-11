Grito por la justicia

En estos días, cuando se cumple otro aniversario del holocausto del Palacio de Justicia, abundan las publicaciones sobre la tragedia que conmovió al país hace 35 años y cuyo impacto solo menguó ante el golpe de otra catástrofe, la erupción del volcán Nevado del Ruiz, que sepultó a Armero. A pesar de su gran número de víctimas, el desastre natural no impactó la conciencia nacional con la misma fuerza ni ha permanecido en la memoria colectiva tanto tiempo como la calamidad provocada por la confrontación entre colombianos en ese lejano y oscuro noviembre.

Este año, como en los anteriores, la película se repite y los relatos que recrean la toma y la retoma del Palacio dan la impresión de llover sobre mojado. Se podría pensar que todo está dicho sobre ese dramático episodio, único en el mundo, pero entre nosotros uno más en la lista de desgracias que llenan nuestra historia, del que se puede decir como de tantos otros, parafraseando una célebre frase de Winston Churchill, que sigue siendo un misterio envuelto en un enigma.



A más de tres décadas de distancia, la justicia sigue en deuda con muchas de las víctimas de la carnicería que dejó un centenar de muertos, entre ellos nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y un número de desaparecidos que todavía es materia de discusión. Las circunstancias del ataque del M-19 y la reacción del Ejército, así como el papel que jugó el presidente Belisario Betancur, seguirán dando material a periodistas, escritores, pintores y cineastas. Algunas dudas serán resueltas y otras pasarán al olvido. Lo que no desaparecerá es el dolor de las víctimas.



A diferencia de las cosas que siguen en la oscuridad y que tal vez se lleguen a saber tarde o temprano, los testimonios de ese dolor mantienen viva la memoria de los hechos que lo causaron y deberían aumentar la solidaridad con las víctimas que necesita una sociedad tan golpeada por la adversidad como la nuestra. Por esto es tan valioso el que ofrece el libro Mi vida y el palacio, de Helena Urán Bidegain, una de las hijas del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Urán Rojas, la verdad de cuya muerte el día del holocausto sigue en la oscuridad.



Es un relato desgarrador sobre lo que significaron para ella la pérdida del padre cuando tenía diez años y la incertidumbre en los años que siguieron, a las que se añadieron el infortunio del exilio y la desesperanza de hoy en día porque aún no se han aclarado las circunstancias de su desgracia. Es también una evocación de la tragedia vivida por miles de familias en el largo penar de la vida colombiana, sobre todo en el último siglo.



¿Cómo es posible que la justicia no haya podido correr el velo que cubre un episodio tan tenebroso como la muerte del magistrado Urán, quien salió vivo del infierno en el que se convirtió la sede del Poder Judicial para caer en otro infierno donde perdió la vida? La autora recuerda la angustia que sintió como niña porque su padre no volvió, la tristeza de su madre y sus tres hermanas, la lucha que libraron después en busca de la verdad y las amenazas que recibieron y que las obligaron a salir al exilio.



Todo esto, mientras la justicia avanzaba lentamente en la investigación que concluyó con la condena –después revocada– del coronel Alfonso Plazas Vega y la de su superior inmediato, el general Jesús Armando Arias Cabrales –hoy suspendida–, por la desaparición de doce personas en la retoma del Palacio, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenaba al Estado colombiano por los mismos hechos.



Helena Urán no ha perdido la esperanza de que se aclare el caso de su padre. Tal vez su libro ayude a acelerar la investigación. Pero, aun si esto no ocurre, sus páginas no deben pasar inadvertidas. Son un espejo en el que debe mirarse la sociedad colombiana para no olvidar a las víctimas y para no cejar en el empeño de que algún día en el país impere la justicia.



Leopoldo Villar Borda