Con bombos y platillos, como tantas otras veces cuando se promulgó un decreto o una ley antitrámites, la administración del presidente Iván Duque puso en marcha desde sus comienzos una campaña con el lema ‘Estado simple, Colombia ágil’. Su propósito: “eliminar trámites, barreras y trabas que dificultan la relación de los ciudadanos con las instituciones”. Su conducción fue asumida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que la inauguró con la apertura de una página en internet en la cual se da cuenta de más de seiscientas intervenciones encaminadas a alcanzar sus metas. ¿Será verdad tanta belleza?

No es fácil hacer el inventario de las normas adoptadas en el país para ‘simplificar’ las gestiones del ciudadano ante el Estado. Hace una década se lanzó una cruzada antitrámites parecida a la actual. Todos los gobiernos recientes promulgaron decretos o impulsaron leyes orientadas al mismo fin. Sin embargo, el ciudadano de a pie sigue sometido al viacrucis de las largas filas en las oficinas públicas y a las esperas de horas, días, semanas y hasta meses para obtener la respuesta a un reclamo, culminar una diligencia o recibir la autorización de un tratamiento médico.



Los decretos y leyes antitrámites acumulados durante años se suman a la proliferación de normas, a veces incoherentes o contradictorias, que por esto son inútiles o inaplicables. La periodista Vanesa Peralta, del Sistema Informativo del Canal Uno, divulgó hace dos años un dato presentado por el abogado Rodolfo Valero y Borras en un congreso de juristas en Buenos Aires que dejó boquiabierto a más de uno. Según Valero, desde la creación del Congreso de Colombia hasta 2017 se aprobaron en el país 5’967.000 leyes (sí, casi 6 millones), y muchas siguen vigentes aunque son inservibles.

El papeleo sigue incólume, como una palmera en medio de la tormenta, mientras la vida cambia y el mundo se transforma al ritmo vertiginoso de la era digital FACEBOOK

TWITTER

No hay razón válida que explique la manía normativa que refleja una cifra tan asombrosa. Lo cierto es que la montaña de disposiciones escritas por nuestros legisladores no ha servido para resolver las necesidades cotidianas de los colombianos. Para comprobarlo basta experimentar en carne propia la sinrazón de la burocracia. Acudir, por ejemplo, a una de las oficinas públicas de obligatoria asistencia para el contribuyente, como los supercades. Allí fui hace poco para ‘validar’ mi condición de trabajador independiente, requisito que me fue exigido para hacer el pago de mis contribuciones a la seguridad social.



Como ocurre en otras dependencias oficiales y muchas del sector privado, todo comenzó con una fila. Luego recibí una papeleta con un número. Tras otra espera accedí a una entrevista con un funcionario, quien me pidió llenar un formulario. Debí hacer otra fila para entregarlo, y el resultado fue el anuncio de que la respuesta llegaría dentro de veinte días hábiles. Todo esto para realizar un trámite que, posiblemente, solo implica pulsar un par de teclas en una computadora.



Lo peor es que se siguen dictando normas en contravía de la campaña de ‘Colombia ágil’. Por ejemplo, el nuevo requisito creado por el Ministerio de Relaciones Exteriores que exige a los traductores oficiales autenticar sus trabajos mediante presentación personal en una notaría, como si no bastaran los registros, en el mismo ministerio y en el de Justicia, que desde hace años dan validez a su firma y sello en los documentos traducidos.



Las reiteradas promesas de que se acabará la tramitomanía colombiana traen a cuento la célebre frase de Mark Twain cuando dijo que los rumores sobre su muerte habían sido “muy exagerados”. El papeleo sigue incólume, como una palmera en medio de la tormenta, mientras la vida cambia y el mundo se transforma al ritmo vertiginoso de la era digital, hasta el punto de que los faros de la humanidad ya no se llaman Aristóteles, Sócrates, Buda, Confucio, Jesús o Mahoma, sino Amazon, Google, Yahoo, Microsoft, Facebook, Twitter o WhatsApp.