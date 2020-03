Ciudad vivible

Por una paradoja afortunada, dos circunstancias adversas sirvieron para que Bogotá se transformara de repente en una ciudad más amable. La contaminación ambiental y la amenaza del coronavirus tienen su lado bueno. Son dos campanazos de alarma que obligan a una comunidad caracterizada por la desidia, la intolerancia y la falta de solidaridad a tomar acciones salvadoras.

Antes del simulacro de aislamiento que la convirtió en una ciudad fantasma, la caótica metrópoli de los trancones desapareció de un día para otro con la extensión del pico y placa. La cancelación de clases presenciales en los centros educativos y la suspensión de eventos masivos, así como las precauciones para enfrentar el coronavirus, entre ellas la de que las personas mayores permanezcan en sus casas, hicieron que vivir en Bogotá resulte otra vez tan placentero como lo fue para los cachacos de hace cincuenta años.



Parece, en efecto, que la ciudad hubiera regresado en el tiempo y se hubiera reducido físicamente a la mitad. El panorama urbano aparece tan despejado que es más fácil divisar a Monserrate y Guadalupe, las dos brújulas tradicionales de los bogotanos. Se puede circular mejor, a pie o en automóvil, en bicicleta o en transporte público, sin el temor de verse atropellado en cualquier momento. Hay menos ruido, y el vertiginoso movimiento que hacía vibrar las calles ha sido reemplazado por un ritmo más pausado.



Ojalá estos cambios repercutan en una transformación positiva de los bogotanos para que reverdezca la cultura ciudadana que floreció en la alcaldía de Antanas Mockus. Un buen augurio es la presencia de Claudia López a la cabeza de la Administración Distrital, pues ella prometió que la cultura ciudadana será el eje de la seguridad y la convivencia en la ciudad.



La acogida de los bogotanos a las instrucciones de la alcaldesa para enfrentar la emergencia del coronavirus también es una buena señal. Son aislados los casos de quienes han sido presa del pánico y han buscado aprovisionarse en los mercados para varios meses de consumo, como si se tratara de una crisis de dimensiones bíblicas.



Entre López y los bogotanos se está fortaleciendo la empatía, y esto será clave para enfrentar los grandes problemas de la ciudad, comenzando por la seguridad y la movilidad. A ellos se agregan la situación de los vendedores ambulantes y los habitantes de la calle, el manejo de las basuras y el reciclaje, la inundación de motocicletas, el eterno dolor de cabeza de los huecos, el necesario mejoramiento de TransMilenio y las obras pendientes, comenzando por el metro.



Así como no es posible reconstruir la vieja Bogotá que murió el 9 de abril de 1948, con sus tranvías y sus barrios residenciales de estilo inglés y francés, tampoco revivirá la que la sustituyó, con mansiones modernas como las de La Cabrera y El Chicó. No se detendrá la fiebre constructora que reemplazó con grandes edificios las casas que por largo tiempo ocuparon el espacio de los principales barrios. Pero lo que se ha demostrado en estos días es que en la nueva ciudad, irreconocible para la minoría de bogotanos de nacimiento que conviven con millones de hijos adoptivos de la capital, se puede hacer la existencia más grata para todos.



Es claro que las medidas adoptadas para frenar el coronavirus tienen carácter transitorio porque la pandemia será pasajera, como lo han sido otras. No pasa lo mismo con la contaminación, pues siempre habrá el riesgo de que esta aumente al suspender el pico y placa extendido. Ojalá esta experiencia lleve a la alcaldía a pensar en mantenerlo de manera permanente para asegurar que Bogotá siga siendo una ciudad vivible.



LEOPOLDO VILLAR BORDA