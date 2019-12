Canibalismo digital

Se ha puesto de moda en el mundo digital una tendencia que podría llamarse antropófaga. En Estados Unidos fue bautizada como ‘cancel culture’, o sea, la cultura de la cancelación. Consiste en ‘cancelar’ a la persona o entidad que por algún motivo resulta molesta, borrándola de las redes, excluyéndola de la sociedad, negándose a leer sus textos o a comprar sus productos.

El expresidente Barack Obama, quien se mantiene al día en los adelantos tecnológicos, le salió al paso a este nuevo fenómeno social con un llamamiento dirigido especialmente a los jóvenes para invitarlos a abandonar esa perniciosa tendencia. Como era de esperarse en el ambiente enrarecido de las redes sociales, una turbamulta digital se levantó de inmediato en defensa de la ‘cancel culture’. No faltó quien propusiera ‘cancelar’ a Obama.



Entonces ‘The New York Times’ terció en la disputa con la publicación de un video satírico de tres minutos y medio elaborado por Nick Boshier y Jazz Twemlow, dos artistas australianos que se han hecho célebres en el mundo cibernético, en el que estos hicieron una representación imaginaria de lo que habría sido esa cultura en 1283. Allí aparece una turba enfurecida de campesinos vestidos y armados al estilo medieval que rodean agresivamente a una mujer con la intención de ‘cancelarla’. La impresión, ciertamente, no es muy grata.



Tanto Obama como los autores del video señalaron algo que parece ser ignorado, aunque resulta obvio: que las redes están siendo tan mal utilizadas que en lugar de servir para defender ideas y combatir prejuicios se han convertido en escenarios para apedrear (y ahora ‘cancelar’) a quienes no comparten determinada opinión ni admiten la sana crítica.



Es como si la humanidad regresara a los tiempos prehistóricos en los que se empezó a usar la piedra, no solo como herramienta sino como arma para destruir enemigos. Miles, quizás millones de personas se suman todos los días a esta indeseable arena cibernética, cuya barbarie se asemeja a la de aquellos tiempos. La ferocidad de que se hace gala en las redes sociales induce a repetir hoy con plena justificación la sentencia bíblica: “El que esté libre de pecado que tire la primera piedra”.



La sabia advertencia de Obama fue ridiculizada por algunos con una expresión que se ha puesto de moda entre los jóvenes estadounidenses para contestar a los mayores cuando consideran que los están sermoneando: ‘OK, boomer’. Esta es la abreviación de ‘baby boomer’, el nombre que se dio en Estados Unidos a los miembros de la generación nacida entre 1946 y 1964, vista como anticuada por los ‘millennials’ (los nacidos entre 1980 y 2000). Los primeros son los nacidos en el ‘baby boom’ (término que significa ‘explosión de natalidad’) que tuvo lugar en algunos países y especialmente en Estados Unidos en los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial.



El campo de batalla de internet podría compararse, con más de dos mil años de distancia, con los anfiteatros de la época romana. En forma simbólica, muchos son ‘cancelados’ hoy en ese campo como otros fueron quemados en los coliseos o en los jardines del emperador Nerón.



Colombia no está exenta de este fenómeno. A los insultos, mentiras y amenazas que envenenan aquí las redes sociales se sumará, si ya no lo hizo, la táctica de ‘cancelar’ adversarios, contra la cual no existe solución distinta a la propuesta por Obama: negarse a incurrir en tan deleznable práctica. Esa responsabilidad está en manos de los usuarios, pero su ejercicio no será suficiente mientras los administradores de algunas redes no impidan, como Facebook, que cualquiera pueda usarlas amparado en el anonimato.



LEOPOLDO VILLAR BORDA