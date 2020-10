Bolivia: vuelve y juega

Para poner término a la frágil transición que siguió a la caída de Evo Morales el año pasado, los bolivianos irán a las urnas para elegir un nuevo presidente el 18 de octubre. Será otra confrontación entre los dos bloques raciales y geopolíticos en que está dividida esa nación, como ninguna otra república latinoamericana: de un lado, los cocaleros, los obreros de las minas y las comunidades indígenas encabezadas por aimaras y quechuas, y del otro, la oligarquía de Santa Cruz, heredera de los conquistadores y exponente del conservadurismo y el racismo que Bolivia no ha superado en 195 años de historia.

Los primeros son los que eligieron a Evo Morales y ahora votarán por Luis Alberto Arce Catacora, el candidato de su Movimiento al Socialismo (MAS) y autor del ‘milagro económico’ de Bolivia en los primeros diez años de gobierno de Morales. Lo acompaña el aimara David Choquehuanca como candidato a la vicepresidencia.



Frente a ellos están un político tradicional, un vocero de la extrema derecha y varios candidatos menores. El primero es el expresidente Carlos Mesa, quien llegó al poder en 2003 tras la caída y fuga a Estados Unidos de Gonzalo Sánchez de Losada y también renunció dos años después, en medio de la ‘guerra del gas’. El segundo es Luis Fernando Camacho, el empresario de Santa Cruz que encabezó, Biblia en mano, la revuelta de hace un año contra Morales y apoyó a la presidenta interina Jeanine Áñez.



El desafío que está a punto de cumplirse busca dirimir una disputa, tan vieja como el país, entre la mayoritaria y empobrecida población indígena y la minoría de origen europeo. Muchas veces, ellas se han enzarzado en conflictos sangrientos, los últimos de los cuales fueron la aludida ‘guerra del gas’ y los choques callejeros que precipitaron la renuncia de Morales y su salida del país.



En esos conflictos los campesinos y obreros, usualmente armados de palos y piedras, siempre han llevado las de perder al enfrentarse a un Ejército bien armado. En las refriegas del año pasado cayeron más de 60, y en la ‘guerra del gas’ se contabilizaron más de cien muertos. En el fondo de esos combates siempre han estado las aspiraciones de justicia social y la pugna por el control de los recursos naturales. Es la triste realidad que inspiró el ‘Lamento boliviano’, la canción popularizada en los años 90 por la banda roquera argentina Enanitos Verdes y que dice: “...lamento boliviano, que un día empezó y no va a terminar”.



La ‘guerra del gas’ fue librada para impedir la explotación y exportación de los hidrocarburos pactadas con varias empresas estadounidenses por los gobiernos de Sánchez de Losada y Mesa, cuya derrota abrió el camino para las elecciones que ganó Morales en diciembre de 2005 y para la nacionalización de los hidrocarburos un año después.



Algunos observadores de la política boliviana pensaron que el MAS no levantaría cabeza después de los traumáticos episodios del año pasado, pero el mapa político del país no ha cambiado desde entonces. Según las encuestas, el MAS sigue siendo la fuerza mayoritaria con un 44 por ciento de intención de voto, seguido por el partido de Mesa con un 34 por ciento y el de Camacho con un 15 por ciento. Como para ganar se requiere una mayoría del 40 por ciento con una diferencia de diez puntos sobre el segundo, Arce parece estar más cerca de triunfar en primera vuelta que Mesa de forzar la segunda vuelta.



Sin embargo, es posible que se produzca un resultado conflictivo, con las ominosas consecuencias que las disputas electorales siempre han tenido para los bolivianos. No pocas acciones en esta situación tiene la presidenta interina, que en su fugaz ‘mandato’ contribuyó a ahondar, en vez de reducir, la grieta que marca a Bolivia desde su nacimiento. Cayó bajo el embrujo del poder, ese gran corruptor, como lo llamó Tucídides, y dejó al país igual o peor que antes. Por eso los bolivianos tienen que barajar y dar de nuevo.



LEOPOLDO VILLAR BORDA