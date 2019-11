Bolívar, en la pantalla

Llevar a Simón Bolívar al cine o la televisión casi dos siglos después de su muerte es un reto difícil de enfrentar. La recreación de su meteórica trayectoria ha sido una fuente de interminables discusiones entre los historiadores, y así va a ser la que ahora se presenta en la llamada pantalla chica.

Aunque hoy nadie discute su grandeza, nunca fue fácil biografiar a Bolívar. Quienes lo hicieron en las letras o el cine no solo debieron superar los desacuerdos entre los investigadores, sino también maquinaciones políticas y diplomáticas de alto nivel, como las que dificultaron en los años 30 del siglo pasado la primera película patrocinada por los países bolivarianos.



Aquella película fue rodada en 1942 en Venezuela y México por el director Miguel Contreras Torres, uno de los pioneros del cine mexicano, con la actuación de Julián Soler en el papel principal. Según un trabajo presentado por el académico español Emeterio Díez en el X Congreso de la Asociación de Historiadores de la Comunicación, celebrado en 2009 en la Universidad del País Vasco, el proyecto que culminó entonces fue como otra película.

En Colombia hemos sido más afortunados. Con Bolívar, el hombre de las dificultades, la serie de televisión de 1980, Jorge Alí Triana puso el punto muy alto, lo mismo que el protagonista Pedro Montoya FACEBOOK

Díez rastreó su origen hasta 1926, cuando se hicieron los primeros intentos de llevar al cine la vida de Bolívar. El primer promotor de la idea en América, según Díez, fue Rafael Pino y Roca, ministro de Guerra de Ecuador, quien obtuvo el apoyo de los gobiernos bolivarianos y presentó un libreto para que el filme fuera realizado en Hollywood. De acuerdo con Díez, una ofensiva diplomática del Gobierno de Madrid, que conoció el guion y lo consideró denigrante para España, disuadió a los estudios estadounidenses de rodarlo.



Entonces, Pino y Roca hizo cambios al libreto y buscó, sin conseguirlo, el apoyo español; más tarde, como diplomático en Berlín y convertido al nazismo, lo tradujo al alemán, e interesó en 1935 a una productora cinematográfica alemana que lo acogió porque representaba el arquetipo autocrático del gusto de los nazis. Para honra de la memoria de Bolívar, el estallido de la Segunda Guerra Mundial terminó con el proyecto.



Así como la figura del Libertador nos fue presentada desde la niñez con los mejores colores, no han faltado los partidarios del autoritarismo que utilizaron los aspectos negativos de su saga, como la Guerra a Muerte a los españoles y la dictadura, en defensa del “cesarismo democrático”. Así lo hizo el autor del término, Laureano Vallenilla Lanz, un ministro del dictador venezolano Juan Vicente Gómez. Pero a pesar de los indiscutibles contrastes en la existencia del gran caraqueño, este nunca dejó de inspirar admiración por sus sueños de libertad y grandeza.



Muchos directores contemplaron la idea de plasmar esos sueños en el celuloide y pensaron en actores como Laurence Olivier, Gregory Peck, Paul Newman y Marlon Brando para encarnar al héroe. La película de Contreras Torres fue muy ambiciosa, pero se apartó de la verdad histórica al presentar una imagen favorable de los realistas. El Bolívar de Alessandro Blasetti, protagonizado por Maximilian Schell y con música de Aldemaro Romero, tampoco aludió a los abusos de la Colonia para no molestar a los financistas españoles.



La nueva serie no se queda atrás. Está bien ambientada, y los actores fueron bien escogidos. Los detalles criticables son secundarios, como el volumen de los fondos musicales, que empañan la narración en lugar de reforzarla. Ellos no deslucen el logro de revivir en carne y hueso al máximo exponente de la edad heroica de América del Sur con la imaginación que permite una telenovela, pero sin ignorar la historia.