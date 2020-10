Propuesta común de China y Colombia

La semana pasada se celebró la 75.ª Asamblea General de las Naciones Unidas. En medio de un año crucial para las relaciones internacionales, líderes de todo el mundo aportaron ideas valiosas a la discusión sobre cómo superar la crisis global generada por el covid-19. Aunque hubo diversidad de opiniones, China y Colombia encontraron un punto en común: el compromiso con el multilateralismo como respuesta no solo a la pandemia, sino a todos los actuales y futuros desafíos de la comunidad internacional.

Los presidentes Xi Jinping e Iván Duque fueron claros. Esta crisis ha evidenciado tanto las fortalezas como las debilidades de las herramientas multilaterales, indicándonos que el sistema de gobernanza global debe reformarse y mejorarse sin demora. Sin embargo, ello no se logra de la noche a la mañana ni con simple retórica. Se necesitan ideas viables y acciones de largo plazo.



Más que pretender decir cómo debería ser el actual sistema internacional, me gustaría poner sobre la mesa algunos elementos que desde China consideramos un buen punto de partida para la consolidación de unas relaciones internacionales más justas, sostenibles y en paz.



Primero, la pandemia nos muestra que el mundo es una aldea global interconectada e interdependiente y la humanidad, una comunidad con un futuro compartido. Por eso es necesario considerarnos miembros de una misma familia en la que primen la cooperación, el diálogo y la ganancia compartida. Solo así lograremos acabar con las disputas ideológicas, superar la trampa del choque de civilizaciones y respetar mutuamente el camino de desarrollo escogido por cada nación.



Segundo, es evidente que la humanidad necesita una revolución de sí misma para propiciar modos sostenibles de vivir y desarrollarse. No podemos ignorar las advertencias del planeta ni insistir en el camino obsoleto de explotar la naturaleza, sin prestar atención a la protección del medio ambiente. El Acuerdo de París representa el rumbo hacia un desarrollo verde y bajo en carbono. Todos los países debemos tomar acciones decisivas para cumplirlo.



Tercero, la crisis refleja que la globalización económica es una realidad que nos llama a hacer frente a problemas trascendentales como la brecha entre ricos y pobres y el abismo de desarrollo entre diferentes países. Nos exige abordar adecuadamente las relaciones entre el Gobierno y el mercado, la equidad y la eficacia, el crecimiento y la distribución, así como la tecnología y el empleo, con miras a lograr un desarrollo equilibrado y suficiente. Nos es imperativo salvaguardar el sistema multilateral de comercio, basado en la Organización Mundial del Comercio, y proteger la estabilidad y la fluidez de la cadena global de industrias y de suministro.



Finalmente, hoy más que nunca se debe aplicar con rigor el imperio de la ley. Los propósitos y principios de la Carta de la ONU constituyen la regla fundamental que rige las relaciones internacionales y una importante piedra angular para la estabilidad del orden internacional. Grandes y pequeños debemos defenderlos y cumplirlos sin vacilación.



El porvenir de la historia está en nuestras manos. Como dijo el presidente Iván Duque, para salir de esta crisis serán necesarias la solidaridad y la colaboración entre naciones. Me complace saber que China y Colombia, países hermanos, hoy comparten su compromiso con el multilateralismo, defendiendo firmemente los valores de la paz, el desarrollo, la equidad, la justicia, la democracia y la libertad.



LAN HU

Embajador de China en Colombia