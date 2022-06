Una apuesta por la paz y el desarrollo

¿Cómo lograr la seguridad común a nivel global? La humanidad, que aún no se libra de la sombra de la pandemia, ve la crisis de Ucrania como un nuevo foco de alerta, y con el entrelazamiento de amenazas de seguridad tradicionales y no tradicionales, la paz y el desarrollo enfrentan hoy grandes desafíos.

Como señaló el presidente Xi Jinping, la situación de Ucrania es preocupante y China está inquieta por el estallido de una nueva guerra en Europa. En estas circunstancias, nuestro país considera imperativo respetar la soberanía e integridad territorial de todos los países, así como acatar los propósitos y principios de la Carta de la ONU, tomando en serio las preocupaciones razonables de seguridad de todos los países y, especialmente, apoyando los esfuerzos que contribuyan a la solución pacífica de la crisis.



Actualmente es prioritario evitar que la situación escale. Por ello, hemos expresado nuestra disposición para trabajar activamente con la comunidad internacional en lograr la paz. Además, nuestro compromiso se ha visto en acciones concretas: hemos entregado materiales humanitarios de alrededor de 2,3 millones de dólares a Ucrania y nos hemos reunido con líderes de la Unión Europea para proponer diversas iniciativas orientadas a la solución pacífica del conflicto.



La recuperación económica global es aún débil, la presión de la inflación sigue en aumento y han surgido crisis en áreas como las finanzas, el comercio, la energía, los alimentos, y la cadena industrial y de suministro. Por ende, necesitamos trabajar juntos para reducir los impactos de la crisis y abogar por una visión de seguridad común, integral y sostenible.

Teniendo esto en cuenta, el pasado 21 de abril, en la ceremonia de apertura de la conferencia anual del Foro de Boao para Asia 2022, el presidente Xi Jinping presentó la ‘Iniciativa para la seguridad global’ con 6 puntos claves:

* Seguridad común, integral, cooperativa y sostenible: la seguridad global no puede separarse de la seguridad de cada país.



* Respeto por la soberanía: compromiso con la soberanía e integridad territorial de los países y respeto al derecho de los pueblos a tomar sus decisiones.



* No a la política de bloques: la política de bloques, así como la confrontación de campos políticos, es la mayor amenaza para la seguridad internacional.



* La seguridad es indivisible: la seguridad nacional de un país no debe establecerse sobre la base de la inseguridad de otros países.



* No más leña al fuego: permanecer comprometidos con la solución pacífica de las diferencias y disputas entre países a través del diálogo y la consulta.



* Nuevos problemas globales: la discusión sobre seguridad no solo debe abordar los campos tradicionales, también debe considerar los problemas de carácter global, como el cambio climático, la seguridad en internet y la seguridad biológica.

Para construir un mundo más pacífico, seguro y próspero, debemos mantener los principios de las Naciones Unidas y practicar conjuntamente el verdadero multilateralismo. Debemos apoyar los esfuerzos de reconciliación a través del diálogo y las negociaciones, buscando soluciones políticas a los conflictos. Otras apuestas son la mejora del sistema de gobernanza de seguridad global, la recuperación de la economía mundial y la comprensión del vínculo directo entre seguridad y desarrollo.



China ha enarbolado la bandera de la paz, el desarrollo, la cooperación y la ganancia compartida, además de contribuir positivamente a mantener la paz y la seguridad mundial. Por eso, está dispuesta a trabajar con Colombia y la comunidad internacional para que las ideas consignadas en la ‘Iniciativa para la seguridad global’ se arraiguen, florezcan y prosperen.

LAN HU

Embajador de China en Colombia