Amistades ilícitas en el periodo de independencia

Durante la guerra independentista en Colombia, para realistas y patriotas mantener el poder político significó, entre otras cosas, defender la institución del matrimonio. Considerado un sacramento en la fe católica, el matrimonio sirvió como base para un orden estructural jerárquico que definió la vida familiar colonial a lo largo del imperio español y que permitió a las familias de la élite fortalecer sus redes sociales y comerciales. Las clases bajas, entre tanto, presentaron altos índices de ilegitimidad y hogares de madres solteras. Esas circunstancias dieron pie, en muchos casos, a lo que las autoridades coloniales denominaron amistades ilícitas.

Las amistades ilícitas consistían en encuentros sexuales y uniones familiares premaritales o extramaritales, como el adulterio y el concubinato. A pesar de grandes esfuerzos por parte de las autoridades civiles y eclesiásticas por controlar y castigar lo que consideraban un crimen moral, las amistades ilícitas persistieron durante todo el periodo colonial y republicano. Aunque limitada, la documentación existente sobre la provincia de Popayán en tiempos de guerra revela que contener el desorden moral y disciplinar a hombres y mujeres involucrados en amistades ilícitas fue importante para las autoridades, especialmente las realistas, pues pareció ser un terreno más sobre el cual disputaron la conservación y legitimación del poder del monarca. Judicializar las amistades ilícitas en medio de la guerra también tuvo el fin de asegurar la permanencia de los ideales patriarcales españoles y promover el orden de acuerdo con los mandatos de la Iglesia católica.



Un breve ejemplo ilustra estas dinámicas. En 1813, Joaquín de Paz, negro libre del Patía y casado por la Iglesia, era subteniente del ejército realista. Una tarde de septiembre, las autoridades en la capital interceptaron una carta enviada por Paz a su concubina Juana Reina, quien estaba soltera y esperaba un hijo aparentemente suyo. Las autoridades se mostraron indignadas, destruyeron la carta y ordenaron la captura y el destierro inmediato de Juana Reina a un pueblo lejano, donde sería supervisada por las autoridades locales para evitar que continuara su amistad ilícita.



Juana fue capturada, huyó, fue nuevamente arrestada y enviada a la real cárcel de mujeres de Popayán con su hijo recién nacido. El gobernador de la provincia, Juan Sámano, y su asesor Antonio Carvajal y Tenorio le concedieron 12 días de plazo para que contrajera matrimonio con un soldado llamado Ángel Salazar, quien se presentó inesperadamente ante las autoridades afirmando que le había prometido matrimonio antes de irse a la guerra. Carvajal y Tenorio cerró el caso, depositando la causa en un ‘archivo secreto’ para evitar que Paz y su esposa se enteraran de los detalles y prevenir así cualquier ‘fatal resultado’.



En la mayoría de estos procesos judiciales, la presencia de las mujeres aparece siempre latente pero silenciada, pues no se les llamaba a testificar ni se les brindaba la oportunidad de explicar o defender sus elecciones. Las autoridades elegían, en cambio, enfocarse en reprender al hombre involucrado en la amistad ilícita, interrogándolo y castigándolo de ser necesario. En ese proceso, también procuraban dar lecciones de verdadera masculinidad, ligada al rol de patriarca y defensor de la concepción tradicional de la familia católica. En el caso de Joaquín de Paz, las autoridades realistas manejaron la situación de manera diferente: absteniéndose de procesarlo por estar directamente vinculado con el ejército del rey.



Esto deja ver cómo los realistas intentaron salvaguardar las relaciones clientelistas de las cuales dependía, hasta cierto grado, el éxito de sus campañas militares contra los patriotas. Dicho clientelismo se consolidó en la región del Patía, de donde provienen en gran parte las acusaciones por amistad ilícita para el periodo, incluyendo la de Joaquín de Paz. ¿Por qué entonces las autoridades realistas insistieron en regular la vida íntima de hombres como Paz que defendían la causa con las armas? Los realistas necesitaban a las guerrillas de negros y mulatos del Patía, pero al parecer sentían simultáneamente un profundo temor por el posible incremento de relaciones ‘desordenadas’ entre esa población de la provincia. Ese temor no era una novedad. Como he mencionado, existió durante el periodo colonial, pero es significativo que se mantuviera durante las guerras de independencia. Insistir en judicializar estos casos, poniendo en riesgo la cohesión imprescindible de las tropas realistas, resalta que la concepción del poder, en el imaginario elitista, no dejó de estar íntimamente ligada al control de las relaciones interpersonales y prácticas familiares, aun en circunstancias de agitación, violencia y hasta caos social. Cualquier divergencia moral podía castigarse con trabajo no remunerado, tiempo en prisión y reclutamiento, todos castigos estratégicos en tiempos de guerra.



Por último, es pertinente resaltar que aun cuando las mujeres involucradas en estas acusaciones aparecen sin voz, el registro de sus acciones es sugestivo. En el caso al que nos hemos referido, Juana Reina intentó escapar de las autoridades amparándose en una red de amistades en la ciudad. En otras acusaciones semejantes aparecen mujeres que, como Juana, resistieron la intromisión de las autoridades en su vida privada. A través de sus acciones, todas insistieron en mantener la vida que llevaban, a pesar de las presiones, para formalizar sus uniones de acuerdo con la Iglesia o para separarse definitivamente. Estas mujeres resistieron a las autoridades en medio de la guerra, intentando escapar del castigo, oponiéndose al arresto, escribiendo cartas o escondiendo sus pocos bienes para que no los embargaran las autoridades. Es por esto y más que el estudio de este tipo de registros judiciales abre nuevas preguntas sobre la historia social y de género en tiempos de independencia.



Ángela Pérez-Villa es doctora en Historia y Estudios de la Mujer de la University of Michigan, Ann Arbor, y profesora de la Western Michigan University (Estados Unidos).