Francia y Luis Gilberto

Es bastante posible que este año nuestro país tenga, por primera vez, un vicepresidente o una vicepresidenta negra. Hoy, cinco de los candidatos presidenciales tienen como sus fórmulas a mujeres y hombres afros de los territorios, de la Colombia profunda. Un hecho histórico.

Rodolfo Hernández escogió como su compañera de candidatura a Marelen Castillo, docente e investigadora universitaria caleña; Luis Pérez, a Ceferino Mosquera, líder comunal de Buenaventura; Jhon Milton Rodríguez, a Sandra de las Lajas Torres, administradora pública, nacida en Tumaco; Sergio Fajardo, al chocoano Luis Gilberto Murillo, ingeniero de minas y exministro de Ambiente, y recientemente Gustavo Petro, a la abogada y lideresa caucana Francia Márquez.



Para llegar aquí, sin duda, hemos recorrido un largo y doloroso camino. Un camino de determinación que nos ha permitido una y otra vez romper, primero, con las cadenas de la esclavitud y, más adelante, con las cadenas modernas de discriminación racial, pobreza, violencia y falta de oportunidades.



Todavía ronda en mi cabeza ese infame mensaje que hizo carrera en los pasillos y oficinas de políticos y administradores de lo público: que los negros no podíamos llegar al poder porque no estábamos preparados. El racismo disfrazado de supuesta falta de competencia. Todavía debe de estar fresca la pintura de Juan José Nieto, el primer presidente negro que tuvo el país en 1861, cuyo cuadro finalmente se colgó 157 años después en la Casa de Nariño. Su paso por la Presidencia había sido blanqueado.



De ahí que sea tan importante lo que están haciendo todos los candidatos negros que aspiran a ocupar la vicepresidencia, pero principalmente Francia Márquez y Luis Gilberto Murillo.



Francia, la líder, la defensora, la activista, la madre cabeza de familia, la mujer que, en sintonía con el país de hoy, abandera una agenda feminista y antirracista. La surgida de los procesos organizativos afros, la del pueblo que no se rinde, la de los hombres y mujeres, como ella dice, de manos callosas, que están de pie, que resisten.



Luis Gilberto, el de los sueños que se hacen realidad, en su momento el mejor Icfes del Chocó, el de la persistencia, la disciplina y el liderazgo transformador que logró también abrirnos sendos espacios en el exterior. El exministro y académico que impulsa una agenda ambiental y tiene clara la necesidad de volcarnos hacia las regiones, porque ahí está el verdadero poder.



Son pasos firmes, aunque falte mucho trecho por andar. Ellos están escribiendo las nuevas páginas en la historia de los tradicionalmente excluidos, asumiendo un papel destacado, ya no solo desde el deporte o la música, sino también desde la política. La representación importa, y los gobiernos deben aspirar a parecerse cada vez más a sus ciudadanos.



Tal vez por ello, desde el pasado 13 de marzo, cuando se empezaron a conocer los resultados de las elecciones al Congreso y a las consultas presidenciales, no dejo de pensar en las varias generaciones de mujeres y hombres negros que por nuestro color de piel crecimos, vivimos, estudiamos y trabajamos rodeados de estereotipos y agresiones raciales.



Los reflectores que ahora se posan sobre nosotros nos permiten reimaginarnos bajo luces distintas. Por primera vez, presenciando muchas primeras veces juntas. La primera mujer palenquera en llegar al Congreso, la primera mujer negra precandidata a la presidencia del país, que además alcanza una votación histórica, por encima de políticos tradicionales.



Gracias, Francia y Luis Gilberto, por abanderar luchas históricas y actuales, gracias por representarnos. Con ustedes hoy renace la esperanza, revestida de dignidad.



KANDYA OBEZO CASSERES