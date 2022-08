‘Resistir no es aguantar’ es el nombre dado al capítulo étnico del Informe Final de la Comisión de la Verdad, entregado y presentado recientemente en una emotiva ceremonia realizada en Bogotá. Ha sido también, y sigue siendo, la realidad de los pueblos étnicos de nuestro país, que históricamente han resistido el racismo estructural, la invisibilidad estatal y la falta de garantías en materia de seguridad que exacerbaron la perpetuación del conflicto en sus territorios.

El título es un reconocimiento a los procesos de resistencia de las víctimas, autoridades, líderes y organizaciones étnicas frente al conflicto armado y las múltiples violencias y daños sufridos, pero también a sus contribuciones y aportes a la búsqueda de una paz estable, duradera e incluyente.



En sus páginas se narran las memorias de las violencias –desde aquellas que empezaron con la trata esclavista y se profundizaron durante la Colonia– hasta las violencias actuales contra el territorio y la naturaleza, que continúan amenazando el proyecto colectivo de millones de hombres y mujeres pertenecientes a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, indígenas y rom.



Además de reivindicar las luchas de los pueblos étnicos del país, el capítulo de la Comisión de la Verdad es el primero en la historia en abordar la perspectiva étnico-racial con un enfoque decolonial e intercultural. Es claro el volumen en señalar el esfuerzo de los y las comisionadas por recoger la diversidad de las experiencias vividas por los pueblos étnicos en el conflicto armado, y visibilizarlas para evitar que vuelvan a ser normalizadas, justificadas u olvidadas.



De ahí que se exponga de forma directa el cuestionamiento de algunas víctimas a los actores armados, al Estado colombiano y al conjunto de la sociedad sobre la responsabilidad en la deshumanización y violencia desproporcionada padecida durante décadas por los pueblos étnicos. Los relatos dolorosos escuchados por el grupo de comisionados se convirtieron en hallazgos y recomendaciones en la narrativa de un conflicto que se había estado contando de forma incompleta.



Así, por ejemplo, la Comisión documenta el incumplimiento del Estado, por acción u omisión, de respetar, proteger y garantizar los derechos las comunidades étnicas. Deja ver cómo el trato colonial y el racismo estructural siguen expresados, hasta el día de hoy, en la invisibilidad de información estadística sobre los pueblos étnicos y en la reproducción de un racismo institucional que no permite articular respuestas institucionales para garantizar los derechos de dichas comunidades.



Uno de los hallazgos más inquietantes está relacionado con la existencia de diecisiete corredores del conflicto armado en macroterritorios étnicos, disputado por los grupos armados para el desarrollo de economías extractivas legales e ilegales, que ejercen violencia contra el territorio y la naturaleza. La Comisión identificó ataques a la integridad cultural de los pueblos étnicos consistentes en restricciones de las actividades propias de estos grupos. Bajo estas modalidades, la identidad cultural, el territorio y la naturaleza también fueron víctimas del conflicto armado.



Finalmente, el capítulo es contundente al afirmar que sin las voces de los pueblos étnicos no puede ser posible comprender el conflicto ni aspirar a la reconciliación ni a la reconstrucción del tejido social del país. Su verdad camina en los territorios para esta vez no quedar oculta. Es menester, entonces, leernos el capítulo étnico y empezar a apropiarnos de esas verdades como garantía de no repetición y de reparación histórica. Resistir no es aguantar.



KANDYA OBEZO CASSERES



