Riesgos latentes, derechos prevalentes

Dejar sin medidas correctivas el consumo de sustancias alcohólicas y psicoactivas por parte de la Policía en parques y en el espacio público atenta contra la prevalencia de los derechos de los niños que establece el artículo 44 de la Constitución. Este llamado lo hizo no solo el Presidente, sino también el Procurador. Reconociendo el derecho al desarrollo de la personalidad, el consumo de este tipo de sustancias puede hacerse en espacios íntimos.

Este año se cumplen 30 años de la Convención de los Derechos del Niño. Como custodio primario de esta convención en el país, el ICBF ha asumido la prevención del consumo de sustancias (estupefacientes, alucinógenos y licor) por parte de los niños, niñas y adolescentes como un esfuerzo fundamental para su protección integral.



Desde la prevención, el instituto adelanta programas de identificación de contextos y factores de riesgo, fortalecimiento de habilidades parentales y descubrimiento de vocaciones y talentos para la consolidación de proyecto de vida.



Desde la atención, restablece los derechos a los jóvenes que entran en conflicto con la ley, muchas veces bajo los efectos de estas sustancias, en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. También acoge en sus internados a quienes están en situación de calle por temas de consumo; a quienes han sido explotados sexualmente para fines comerciales, en su mayoría, luego de haber sido iniciados en las drogas por los mismos proxenetas, y a los jóvenes vinculados a bandas o grupos ilegales con (y sin) problemas de consumo.



Para atender estas vulneraciones, solo en 2018, el ICBF abrió 4.306 procesos administrativos de restablecimiento de derechos (Pard). Este año, con corte a mayo, se registraban 1.380 casos.



El tratamiento de los niños, niñas y adolescentes con problemas de consumo en las instituciones del ICBF es desafiante por sus contextos de vida: sus redes familiares son débiles y, en muchos casos, sus mismos padres son también consumidores o hacen parte de redes criminales. El fortalecimiento de la política de salud mental es fundamental en estos casos para facilitar los procesos de rehabilitación.



La iniciación en el consumo es una estrategia de las organizaciones criminales para reclutar menores de edad en las cadenas de microtráfico. Con el ánimo de abordar la problemática de consumo desde una perspectiva integral, el Gobierno formuló la política pública Ruta Futuro. En estas líneas, el Ministerio de Justicia y el Alto Comisionado para la Paz vienen implementando el programa Familias Fuertes con el apoyo de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito. El programa, exitoso en otros países, les apuesta a las habilidades parentales en municipios donde los jóvenes con baja autoestima y sin proyecto de vida son presa fácil de los grupos ilegales.



Las drogas ilícitas no son el único enemigo. El consumo de alcohol es la puerta de entrada al consumo de gran parte de ellas. Según el ‘Estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en población escolar de 2016’, el 20 % de los estudiantes de 11 y 12 años reportan haber consumido alcohol en el último mes; esta cifra se eleva a 43 y 58 % entre los estudiantes de 13 y 15 años y de 16 y 18 años, respectivamente.



El 70,2 % de los estudiantes encuestados señalaron que es fácil comprar bebidas alcohólicas, lo que podría llevarnos a decir que la prohibición no está funcionando. Aunque las acciones punitivas y prohibicionistas son necesarias, pese a su vulneración, es indispensable que se complementen con otras para, entre otros fines, potenciar el rol protector de la familia. El fallo de la Corte no le puede fallar a la niñez. Los riesgos son latentes. Sus derechos son prevalentes.



JULIANA PUNGILUPPI

Directora del ICBF