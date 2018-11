El fin de la palmadita

La Academia Americana de Pediatría hizo recientemente un llamado para poner fin al castigo físico y humillante como práctica de crianza. Este ocasiona desórdenes cognitivos irreversibles y retrasos en el desarrollo. Estas prácticas afectan el desempeño escolar y envían un mensaje erróneo: la violencia se justifica para resolver problemas.

No es la primera vez ni los únicos que lo han dicho. En la revista Cerebrum, el médico Martin Teicher documentó que la violencia contra la niñez produce un recableado neuronal irreversible que posteriormente se manifiesta en conductas agresivas, trastornos mentales como depresión, ansiedad y afectaciones en la memoria.



La palmadita no sirve. Es una liberación de ira de los adultos que puede prevenirse y debe suprimirse. No es una práctica legítima de crianza. Durante generaciones se ha justificado en que así fuimos criados y no nos pasó nada. Pues sí sucedió: como sociedad seguimos naturalizando el ciclo de violencia perpetrada por adultos, y que seguimos transmitiendo a nuestras hijas e hijos.



Actualmente, 21.832 víctimas de negligencia, violencia física o psicológica o maltrato reciben atención del ICBF, y 22.467 por ser víctimas de violencia sexual. Los casos atendidos por otras formas de vulneración, como desnutrición, abandono en situación de discapacidad o trabajo infantil, duplican estas cifras.



Estos casos le cuestan al país más de 1 billón de pesos al año que podrían destinarse en generación de oportunidades. Lo más preocupante es que esto es solo la punta del iceberg bajo la que se esconden numerosos casos en el subregistro, la naturalización y el miedo a denunciar.



El presidente Duque ha puesto a la niñez y la adolescencia en el centro del Plan de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Se contempla la Estrategia de Prevención de Violencia contra la Niñez y Adolescencia, dinamizada por el ICBF, que convocará esfuerzos de todos los sectores de la sociedad.



En ella se busca prohibir el castigo físico y humillante, eliminar la prescripción de delitos contra la niñez, fortalecer la capacidad de amonestación de las defensorías y comisarías de familia, y crear un registro de agresores sexuales, como funciona en países como Australia, Canadá, Sudáfrica, Chile y Estados Unidos.



Al respecto, la Ley 1918 de 2018 le ordena al ICBF definir para qué cargos públicos y privados se deberá exigir el certificado de inhabilidades por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes. Se avanzará contundentemente en su aplicación.



La estrategia permitirá optimizar la prevención que los equipos del ICBF hacen con familias y comunidades para fomentar prácticas de crianza y disciplina positiva y promover proyectos de vida.



Se acelerará la implementación del plan de acción de la Política de Atención Integral de Infancia y Adolescencia, que será una herramienta clave para que, por primera vez, el Estado ordene su oferta institucional en función de las necesidades de la población entre 6 y 18 años: se identifica qué atenciones se debe tener, quién debe proveerlas y cómo se deben entregar. Luego se define una ruta de atención con indicadores y metas.



Esto suena lógico, pero no existía. El ICBF tendrá esta Ruta Integral de Atenciones (RIA) en junio de 2019, como se hizo para la primera infancia en la Política de Cero a Siempre. En el marco de la RIA, se incluirán las atenciones claves para asegurar entornos protectores.



La violencia contra la niñez y la adolescencia es prevenible. Ha llegado la hora de poner fin al ciclo, y no es solo tarea del ICBF. El reto es enorme, pero el compromiso del presidente Duque, y el de todos los colombianos que hemos salido y nos hemos manifestado a decir ¡ya basta!, también lo es.



* Directora General del ICBF